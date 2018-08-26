亞運》腳傷奪牌夢碎 歐豐銘劍指東奧

擊劍選手歐豐銘。（高雄市體育處提供）

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中國時報
／高雄報導

擊劍選手歐豐銘曾代表高市在全國運動會締造4連霸，今年首進亞運，雖已31歲仍虎虎生風，一路挺進8強，可惜因16強賽被對手踩到腳趾掛彩，靠止痛藥苦撐影響表現，最終無法晉級，但他堅定鬥志已充分展現「台灣劍客」奮戰精神。

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擊劍的「鈍劍」項目一向是高張力的劍種，在國際大型賽事上格外競爭，歐豐銘雖是首次叩關亞運，但開賽以來手感火燙，可惜16強賽被踩到腳、拇指指甲翻起，讓他無法完成奪牌目標；歐豐銘賽後發下豪語，會持續調整狀況，要全力拚鬥2020年東京奧運參賽門票。

細數歐豐銘輝煌的擊劍成長史，曾寫下全國運動會4連霸、5面金牌的輝煌篇章，也是國家代表隊常客，因此說他是台灣劍壇的「鈍劍一哥」毫不為過。

歐豐銘的啟蒙教練黃金珠表示，豐銘並非天才型選手，因為他的身材並不頂尖，全靠「鬥志」闖出今日成績。

黃金珠指出，歐豐銘國中時期才開始接觸擊劍運動，起初也是社團性質，但他總會課後留下來練習，上高中後，歐豐銘才接受正規訓練，自此便在擊劍界中嶄露頭角，至今已經是國內擊劍界的代表人物。

黃金珠說，歐豐銘企圖心夠、也很積極，甚至為了保有選手身分，自己設立俱樂部，不僅可以進行訓練，還可以執教鞭、培育擊劍界的後起之秀，在亞運前他還遠赴韓國、法國自主訓練。

雖然這次亞運歐豐銘無法如願奪牌，但黃金珠仍對愛徒深具信心，認為他鬥志十足，只要回來養好傷，下一步就要「劍」指亞洲盃，相信一定有機會拿到東京奧運的參賽資格。

(中國時報)

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