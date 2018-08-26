砍掉重練 以新思維重啟治水計畫

2018年08月26日 04:10 中國時報 主筆室

上周中南部暴雨襲擊，讓全台在無颱風侵襲的情況下，許多都市道路變成汪洋、小河，也因此出現僅見的9縣市為暴雨停班停課；展望未來，類似的豪雨、暴雨可能成為常態。因此，我們建議政府，立即暫停所有治水相關預算的執行，重新檢討、審視各計畫，以新思維、新標準推動治水計畫。

這次暴雨帶來嚴重的災害，民眾生命財產受損，許多人交相指責政府，認為95年推動的「8年1160億元」的治水計畫、103年推動的「6年660億元」流域治理計畫全然無效，過去數十年投入數千億元的結果還是各地無法避免淹水。

這次水患是否涉及人謀不臧，在無確切證據下可暫且不論，但以工程設計的眼光看，所有公共設施、建物都有其基本的設計標準要求。以水利設施而言，大致的準則是：台北淡水河防洪標準以200年洪水頻率為標準，中央主管的河川防洪標準為100年，縣市管理為50年，區域排水設施為25年，都市雨水下水道則僅為5到10年的洪水頻率標準。而這次許多地區降雨量確實超過治水設施的設計標準，多處超過500公釐，高雄超過200年洪水頻率，因此未必能歸責於「防洪設施無效」。

但在這次暴雨後，台灣是該深思檢討並修正這些標準了。因為類似這次暴雨，已非單一且獨立事件，而是逐漸成為常態性氣候的「新常態」，只要稍微回顧過去，單是近1年內，各地出現暴雨造成都市積水泛濫就有10多次，例如6月初北部暴雨，新北6區因此停班停課，去年10月也出現過東部、南部豪雨成災。

如果看看國外，也可發現幾乎所有國家都飽受天災之苦。日本7月才發生豪雨成災並導致上百人死亡的悲劇，美國中西部6月洪水泛濫成災，菲律賓8月豪雨造成首都周圍5萬人撤離。這張清單幾乎可以無限延伸，因為全球都受到氣候變遷的影響。

聯合國「政府間氣候變化專門委員會」的報告就指出，氣候變化已經全世界所有的大洋產生了深遠的影響，全球各地熱浪和暴雨等極端氣候日益加劇，未來除非溫室氣體的排放得到控制，否則這一問題很有可能大幅惡化。世界銀行的報告也指出，沒有哪個國家能免受氣候變化的影響。

根據統計，上世紀1950年到1960年，全球極端氣候只出現了13次，但1990年到1998年之間出現72次，進入21世紀後頻率更高。根據歐盟研究中心報告，過去30年，極端氣候每年造成3000人死亡，但到世紀末的2071到2100年，這個數字將暴增至15萬人，顯然極端氣候將會是未來各國都要面對的大問題。

很不幸的是，台灣很可能是氣候風險偏高的地區。去年波昂會議舉行時，國際組織「德國監測」曾發表一份今年的「氣候風險指數報告」。這個報告是根據颱風、暴雨和乾旱等極端氣候造成的死亡人數及財產損失，對全球各國作出風險評估，結果台灣高居第7名。

如果我們不及早思考、因應，未來數十年，台灣各地可能要頻繁的承受極端氣候帶來的傷害。鑑於過去與現在的治水計畫，無一例外的是根據舊思維與舊標準制定，因此我們建議先全面暫停所有治水計畫，重新檢討修正後再推動。

而檢討修正方向，第一點是提高所有治水工程的設計標準，因為面對極端氣候成為新常態的時代來臨，過去標準顯然完全不能適用。第二點、也是最重要與最根本的是：放棄過去惟「工程是王」的治水思維，以新思維思考未來。

台灣過去的治水是以工程為主軸，加高各種堤防、防水設施，但這種方式顯然已窮盡，因為工程一定有設計標準的上限，面對未來不知到什麼程度的極端氣候，再高的堤防也難防治水患。因此應由整個都市計畫甚至區域計畫的眼光著手，從河川滯洪帶到都市內的滯洪池規畫，再到低窪地區建物設計標準的重訂，能吸收短期暴雨並逐漸釋放的「海綿城市」的打造，都該列為治水計畫的重點。這些計畫誠然不可能短期完成，可能要花數十年逐漸改造，但，總要有一個起步。

(中國時報)