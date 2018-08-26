2018年08月26日 04:10 中國時報 主筆室

年底縣市長選戰進入倒數90天，朝野各大陣營早已擺開陣勢，爭取席次最大化。而國民黨傳統大本營──首都之戰卻是屋漏偏逢連夜雨，不僅主帥丁守中戰況危急，市議員竟也爆發內訌戲碼，松信區的王鴻薇、徐巧芯上演網內互打，最後竟勞動前總統馬英九平息紛爭，基層無不感嘆。

以往市議員選戰層級，不論選區或提名爭議，大多僅需縣市主委出面即可化解干戈，這次爭議主角一位是馬辦發言人、一位是明星級議員，確實較為棘手；然而，當馬前總統必須出面協調並召開記者會，也代表市黨部主委無力解決爭議，甚至黨的運作機制也已出現問題。

不僅議員選區出現紛擾，在縣市長層級更是麻煩一堆。澎湖縣、嘉義縣、新竹縣、桃園市等縣市長人選，先後爆發黨內互打。國民黨一貫顧大局，柔性勸說安撫，硬性祭出黨紀處分手段，均無法阻止各地分裂戲碼一齣接一齣上演，基層更是痛心。當執政黨施政不得民心，國民黨本應有大好機會，如今又是如何局面？在野黨真以為局勢大好、勝券在握？

面臨黨產會抄家，國民黨窮困潦倒勉強度日，大戰在即，籌碼不足的窘境，自然難以要求地方妥協，國民黨威信盡失也是意料中事。選民原對國民黨滿懷期許，一旦開票結果未如預期，甚至低於2014年的戰績，屆時不僅無法對基層選民交代，恐怕就此一蹶不振，難以東山再起。

得民心者得天下。國民黨必須痛定思痛，拋開陳舊的綁樁策略。下鄉走入第一線苦民所苦，提出務實政策，千萬別以為躺著選就能重返執政，這可大錯特錯、誤判局勢了。

(中國時報)