2018年08月26日 04:10 中國時報 胡勇

在與薩爾瓦多斷交後發表的談話中，蔡英文再度照本宣科，除了控訴對岸打壓，還不忘「訴諸理念相同的國家，共同對抗中國逐漸失控的國際行為。」果然，作為台灣最倚重的「理念相同的國家」，美國的反應沒有讓蔡政府失望。從白宮到國會，從國務院到AIT，美方都表達了「嚴重關切」，並號稱要重新評估美薩關係。然而，美國此舉真的是「仗義」挺台嗎？恐怕是個笑話。

首先，相比薩爾瓦多，美國早在40年前就與中華民國斷交，轉而承認北京政權至今。美國分明就是背信棄義的始作俑者，如今卻因薩國步其後塵即拍案而起，為台灣「仗義執言」，實在是虛偽得無以復加。

美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納最近擬提出法案，要求美國政府與各國政府交涉，支持台灣獲得外交承認或非官方支持。「若有國家對台灣採取敵對行動，法案也將授權國務院降低美國與他們的關係，或是中止或改變美國的對外援助，包括對外軍事金援。」但賈德納同時強調，這項法案不會授權針對已選擇和北京建交的國家採取行動。否則美國就要從制裁自己做起。

其次，美國施壓薩國的真正用意並不是為台灣出頭，而是考量美國自己的利益；美國「嚴重關切」的並非台薩斷交本身，而是薩國與北京建交可能在中美洲引起的連鎖反應，特別是波及駐有美軍基地的宏都拉斯。美國向來視中美洲為後院，對於其中的戰略要地更是嚴加看防。因此美國威脅重估美薩關係，並非仗義挺台，而是殺雞儆猴，所謂項莊舞劍，志在宏國而已。所以，台灣其實是又被美國用了一回當槍使，民進黨政府不用太高興。

再者，美國如果真的仗義挺台，就應當「見義勇為」，不懼北京壓力，給台灣更多面子。然而，事實卻並非如此。蔡英文此番過境美國正值《台灣旅行法》生效，美國國內友台氛圍空前濃厚之際，她能在美國獲得多少禮遇上的突破顯然就是美國仗不仗義的試金石。蔡政府對過境「三大突破」高度興奮，但平心而論，滲水成分分居多。

比如，開放媒體採訪云云，其實早在2015年馬英九過境美國時，就曾在哈佛大學發表演講，媒體當時也是全程跟拍。而且馬英九到訪的是靠近華府的波士頓，蔡英文只是在美國西部和南部歇腳。至於輿論熱炒的美國國務院高層拜訪，應邀赴國會演講等，更是八字沒一撇。用著名友台派人士卜睿哲的話說，美國對蔡英文表達了善意，但禮遇方面稱不上突破。顯然，美國的仗義也是斤斤計較的。

美國總統川普一門心思「美國優先」，對於台灣念茲在茲的共同價值觀──義，根本不看重。美國涉台學者任雪麗前不久就曾直言不諱，美國已不再是台灣的可靠盟友，甚至還有將台灣作為籌碼犧牲掉的可能性。對此，前立委林郁方堪稱洞若觀火，他說，美國挺台看似熱鬧，實則至今沒有幫上什麼忙。

面對大陸打壓，向美國投懷送抱，充其量只是一種政治本能。真正的智慧是找到兩岸關係的癥結所在，畢竟解決問題的鑰匙不在華盛頓。否則一味親美，甚至不顧事實盛讚美方「仗義執言」，到頭來一旦美國人翻臉，就不是笑話，而是悲劇了。

(中國時報)