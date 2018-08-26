解決淹水 不必靠上帝

2018年08月26日 04:10 中國時報 彭蕙仙

近日中南部地區水淹為患，南二都問題尤其嚴重。民眾泡在水中幾天，中央竟無一人表達關切，民怨沸騰。行政院長賴清德終於出面，沒想到一出口仍是幹話連篇，甚至還蔡英文的文青風上身，說這次洪災「一切責難到我為止」，看似負責，實則空洞。

蔡英文上任以來，無論碰到什麼事，最後一定會奉上一句「一切責難到此為止」，總統、閣揆是做決策的人，確實應該負最終責任，但是更重要的是解決 問題，畢竟「負責」若無實質行動，終究也只是廢話一句。

前美國總統杜魯門曾在門上貼著一句話：「Buckets stop here！」意思是「水桶到我這裡為止」。美國在西部拓荒期，水源地遙遠，人們排成一長隊，用水桶裝滿水，以接力方式傳回目的地，以節省勞累奔波地提水；而後「pass the bucket」（傳遞水桶）演變成把困難或重擔交給別人的意思。杜魯門的「水桶到我為止」則表示他會負最終責任、解決問題。

賴清德嗆，這次雨下得這麼急又這麼快，誰敢保證這種雨下到他那裡不會淹水的話，請他來做上帝好了。言下之意，南二都淹水的問題只有上帝才能解決。

首先是雨量。賴清德說，時雨量超過100釐米就很難不淹水，這話有其道理，但除了時雨量，累積雨量也是另一個大壓力。2009年的莫拉克颱風八八風災降下駭人的雨量，台灣歷史上前10大單日雨量，就有9名是發生在八八風災這一天。學者甚至指出，莫拉克颱風所帶來的超大豪雨可列入世界排名前4的極端紀錄，這樣的氣候超過任何一個政府所能處理的規格。

因此，當賴清德日昨表示希望藍綠停止彼此攻擊的同時，或許可以回想一下，八八風災時，民進黨對當時的執政團隊，砲火是如何凶猛；再說，如果賴清德真想要讓藍綠停戰，理當先請蔡英文主席約束如段宜康者流，不要藉著爆料市長參選人的活動，轉移市民對現任市長勘災不力的指責才對吧！如果自己人都不閉嘴，哪來立場叫別人閉嘴？

在野黨監督執政者是天經地義，更何況現在中央執政者是民進黨，南二都民進黨執政也超過20年了，治水預算又一向分得最多，如今卻淹得這麼慘，受點批評不應該嗎？莫非民進黨真是既驕且嬌，罵不得！

極端氣候現象已幾乎年年造訪台灣，真正前瞻的政府，會懂得要全盤思考防災的觀念和做法。以治水而言，排水模式已無法應付短時間的暴雨，將氣候變遷的調適策略，有效整合到都市發展計畫中的海綿城市是解藥。

當然，這不是件容易的事，但也不致於困難到只有上帝才能辦得到，就看身為閣揆的賴清德解決問題的決心和意志力有多強韌。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)