2018年08月26日 04:10 中國時報 劉順達

美國總統川普突然下令阻止國務卿蓬佩奧第4次訪問北韓，不僅凸顯川普內閣團隊亂無章法，自己打自己的臉，並且告訴世人美國是一個不可信賴的國家，隨時可以毀掉原先講好的約定。

川普在推特上的說詞就是最好證明。一、認為北韓「棄核」無進展。讓北韓國務委員長金正恩聽了簡直吐血，因為川普數度自誇，北韓數月以來不再發射核武與飛彈源自他促成「川金會」之功勞，才有今天的和平局面。二、稱讚金正恩主動炸毀豐溪里核試場及送還韓戰美軍遺骸等，足以表現「棄核」的善意。現在，反而推翻自己前面主張，卻說沒有進展，讓金正恩情何以堪。三、將「棄核」無進展責任推給中國，甚至強詞奪理與中美貿易戰掛鉤說，中國因此才不幫忙解決「棄核」事。

其實，美國真正怕的是蓬佩奧又將空手而回。此次蓬佩奧訪北韓目標很清楚，就是要為11月的期中選舉加分。因此，非得拿到北韓「棄核廢彈名冊」或是獲得北韓首肯將核武與飛彈搬運至美國，才能讓川普在選舉演說中說大話、騙選票。

北韓早已事先看清這場遊戲，要蓬佩奧帶禮物來，包括先簽訂《停戰協定》和解除經濟制裁等。顯然，自從「川金會」後，至今美朝各說各話，美國指責北韓未完全「棄核」，北韓則批評美國「像強盜般」只會索求。在這種僵持現實下，川普不得不緊急對蓬佩奧再度訪問平壤喊停。

自4月27日以來，文在寅和金正恩的關係越來越密切。無論從體育、經濟及軍事等各領域之交流與合作，已讓美國開啟紅燈屢次警告南韓不要「超速」，但南韓強調8月底「南北聯合辦事處」開張是南韓主權問題，不會聽美國的指使將如期舉行。

南韓此舉等於告訴美國，兩韓走韓民族自己的路，不會隨美國的「棄核」腳步起舞。即使美國國務院高級官員恐嚇南韓，違反聯合國安理會和美國的經濟制裁，甚至會受到懲罰。但是，南韓認為開設辦事處是為緩和朝鮮半島的軍事緊張和落實和平的最基本事業，並且維持兩韓間的常時疏通體制，也有助於促進美朝間的非核化協商。

兩韓間的「你儂我儂」越來越深，在國會方面，南韓特設「國會統一特助」一職，專責推動兩韓國會事務。在軍事方面，兩韓在非軍事區內的10餘處監視哨站撤離。在大學方面，國立首爾大學與金日成大學學生會將展開學生互訪和學術交流等。在在告訴美國，兩韓統一將水到渠成，請美國不要介入兩韓事務。

川普已承認，這場「棄核」遊戲玩不下去了。還是要靠中國國家主席習近平和文在寅協助。小英總統該懂得這其間的利害關係，不要錯放自己的位置。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)