戲偶打啵 陳錫煌巧手牽情絲

2018年08月26日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

楊力州跟拍國寶級布袋戲大師陳錫煌10年，深刻探討傳統藝術傳承的困境與兩代父子情緣。

布袋戲裡的愛情，同樣令人臉紅心跳！紀錄片《紅盒子》裡，國寶級大師陳錫煌就展現一段男女主角深情接吻的戲，細膩演出令人歎為觀止。最近，劇中「戲偶」更分別接受導演楊力州的訪問，大談其中內幕及甘苦。

楊力州執導 10月上映

楊力州跟拍陳錫煌十年，《紅盒子》除探索傳統藝術傳承的困境，著墨兩代父子的複雜情緣，更深刻記錄陳錫煌驚人的掌中技藝，影片即將在10月上映，日前粉絲頁公布兩支宣傳片，女主角Michelle和男主角Jason均由陳錫煌的弟子陳冠霖擔任，搞笑、耍大牌樣樣來。

陳冠霖笑說，導演認為布袋戲紀錄片可能較難引起年輕人興趣，因此萌生以好萊塢巨片規格訪談演員的想法，「由我一人分飾兩角，導演問問題，我即興的演出來，拍了好幾次才剪出好笑的段落。」

如Jason聽到自己的片段被剪光，憤而飆髒話，雖經處理消音，仍令人噴飯；Michelle對所有問題均不正面回答，頻說「下一題」。兩人對吻戲均有微詞，男的嫌對方嘴脣粗糙，女的嫌對方皺紋太多，令人發噱。

由於紀錄片末段有完整的掌中戲〈巧遇姻緣〉劇情呈現，簡單的英雄救美故事，即展現各種角色的特性，宛如布袋戲小百科。陳冠霖表示，「這部戲包含生、旦、末、丑四種角色的基本功，像是小生搖扇、小旦梳髮等，就像書法要練好永字八法，學布袋戲到一定程度之後，裡面的角色行當都要學會。」

陳冠霖宣傳片 超搞笑

有趣的是，宣傳影片看似隨性搞笑，卻暗藏玄機，陳冠霖表示，「雖然影片的小生小旦都是我演出、說話，但也能由其中細節看得出是北部的布袋戲。」

陳冠霖解釋，陳錫煌不太要求聲音隨角色不同而變換，反而是要跟著情緒，「我們叫做『硬軟氣』，像是生氣的時候聲音要硬，表現柔弱的時候，聲音就要放軟。」而南部如五洲園、霹靂布袋戲，就會要求生、旦、淨、末、丑的聲音都要分清楚，飾演小旦時就要用假嗓，「就像在用假音唱歌一樣」。

(中國時報)