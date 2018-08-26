陸看重柏楊 張香華稱最大報償

柏楊夫人張香華（右三）與大陸作協主席鐵凝（右四）、現代文化出版社社長臧永清（右起）、柏楊友人徐榮昌、潘耀明、現代文學館常務副館長劉方，共同見證柏楊捐贈展開展。（李怡芸攝）

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中國時報
／北京報導

「重回大陸真好！」這是柏楊2007年將手稿、書信等近千件文物捐贈位於北京的中國現代文學館時，以顫抖的手，在書桌前耗費1個多小時寫下的一句話。現代文學館日前宣告將出版《柏楊手稿卷》，柏楊遺孀張香華昨（25）日參觀館內陳列的文物及柏楊書房，感慨表示：「我總覺得這是柏楊安居的地方。」

大陸作協主席鐵凝出席開展儀式時，以前輩詩人臧克家紀念魯迅的詩句：「有的人活著，他已經死了，有的人死著，他還活著」來紀念柏楊。她並指出，柏楊作為魯迅精神的傳人，他的根本抱負也一如魯迅的名言「自己背著因襲的重擔，肩往黑暗的閘門，放他們到光明的地方去。」

柏楊生前捐贈文物文獻1萬1745件、共56箱資料，現代文學館前副館長周明表示，柏楊當時撐著病體，在捐贈儀式時突然有感而發地指出「台灣人和大陸人，同文同種，都使用的是華文，都是中國人。」

面對當時因將文獻捐贈大陸引起社會討論甚至罵聲，他堅定地表示：「捐贈這事是緣份，我是不動搖的！」並強調兩岸民眾應多走動，能為彼此增進好印象，還希望自己病好了再回大陸。

「斯人已逝，文心不老。」西苑出版社社長趙暉表示，柏楊逝世10周年之際，其《柏楊手稿卷》也即將面世，這批過去未曾刊載或出版的文獻作品可望首次讓讀者一窺全貌，在她看來這部手稿精選集以隨筆、信札、筆記等不加修飾的文字，尤其可直接地反應柏楊的文人品格，也呈現其讀書的廣博性、文化的批判性、思考的深刻性。

人民文學出版社社長臧永清表示，柏楊作品自上世紀80年代起，便在大陸受到關泛關注，尤其《醜陋的中國人》對讀者產生了重大影響並延續至今，該社今年已推出青少年版《中國人史綱》，接下來還會出版《柏楊白話版資治通鑑》。

柏楊作品在陸持續受到關注並被賦予新生，張香華感慨：「一個作家窮畢生追求的作品能被看重，是最大的報償；若國家不重視反思的作品，這個國家將會墮落。」

(中國時報)

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