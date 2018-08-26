丞琳啵心凌「好軟好好親」

楊丞琳（左）和王心凌開心在台上玩親親，讓現場全都尖叫聲四起。

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中國時報
報導
楊丞琳昨晚首度在北京開唱，讓她心情興奮又激動。

楊丞琳「青春住了誰」演唱會25日開往北京，是她首次在北京開唱，她邀來已4年未同台的好友王心凌助陣，兩人更在粉絲起鬨下當場玩親親，粉絲瘋狂尖叫，楊丞琳還虧：「妳的嘴脣好軟哦，好好親。」

楊丞琳也盼好友能在感情方面早日有歸宿：「我最實際的祝福就是趕緊有一個很好的人可以讓她非常幸福，像我一樣。」王心凌馬上喊起李榮浩名字：「阿榮，你在哪裡？」讓全場笑翻。

澄清瑜亮情節

兩人過去分據「可愛教主」、「甜蜜教主」封號，粉絲甚至曾為護主互相爭執，她們昨選唱青春味十足的經典歌曲〈當你〉，讓現場歌迷彷彿墜入時光隧道。王心凌為挺好友，演唱會前一晚才抵達北京，演出完又馬上前往機場飛往澳洲工作，甚至連慶功宴都無緣參加，24小時快閃誠意十足，也可見兩人交情。

楊丞琳爆料，以往她出專輯、開演唱會，王心凌都會默默捧場，甚至今年生日她請王幫忙訂餐廳，王心凌直接埋單，讓她感念在心。王心凌笑說：「私下我們都是好朋友，反而我們的歌迷小時候都愛鬥來鬥去的，所以我很期待歌迷的反應。」楊丞琳也澄清：「我們不僅會約出來吃飯，到彼此家裡，也會一起運動，從來都沒有外界認為的瑜亮情節或者是暗地較勁。」

(中國時報)

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