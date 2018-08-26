阿信「沒聽清楚」阿妹再三誇帥

2018年08月26日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

五月天攜「人生無限公司」巡迴演唱會重返北京站，24日起展開一連3場盛會，這是第5度站上「鳥巢」、11場共計號召百萬人，刷新華人樂壇記錄，首日邀來重量級嘉賓張惠妹（阿妹），演唱〈離開地球表面〉、〈三天三夜〉嗨翻全場，阿妹相隔11年再度遇上五月天，還特別與阿信獻上男女合唱版的〈後來的我們〉，讓全場歌迷一飽耳福。

阿妹和五月天前晚還在台上大方互撩，阿妹先嘴甜說：「今天感覺很特別，在舞台上很少身邊有這麼多帥哥，怎麼辦？」阿信爽回：「鳥巢比較大，妳剛剛講的大家可能沒有聽清楚，妳說什麼？」阿妹立刻再次配合回應，阿信也趕緊奉承：「當然了！五月天台上也很少來美女了。」

台中嗨唱迎新年

阿妹最後依依不捨說，希望下次到鳥巢開唱，阿信馬上搶當嘉賓，暗示笑問：「下次你來鳥巢開演唱會知道要找誰？」阿妹立刻回答：「五月天！」阿信幽默回：「我們剛怕妳脫口說，『當然找杰倫！』」

五月天忙跑巡迴，仍跟上夯劇《延禧攻略》話題，阿信先說：「我們五月天本來是5個人對不對？但最近少了一個男孩！」瑪莎摸不著頭緒笑問：「我今天剪了一個頭髮還像女的嗎？」結果阿信開玩笑叫他「蔡瓔珞」，逗笑全場粉絲。昨相信音樂加碼宣布，五月天將於年底在台中設立「分公司」，暌違6年返回台中，預計從12月中嗨唱到迎接2019年，相關消息請鎖定相信音樂官方臉書。

(中國時報)