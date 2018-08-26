超硬電司趴頑童壓軸嗨唱

2018年08月26日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

安那為了昨天演出，緊張到胃痛。（盧禕祺攝）

JR首次現場唱跳新歌〈樂獄〉。（盧禕祺攝）

「2018超硬電司趴」25日在台北小巨蛋舉行，除市長柯文哲到場致詞，安那、鼓鼓、紀言愷（JR）和頑童MJ116也輪番上陣演出，安那為此緊張到胃痛，阿姨張惠妹（阿妹）則鼓勵她：「這是你的強項，抱持平常心就好。」

阿妹得知和她曾同台的菲律賓舞團「A-Team」獲邀演出，特別準備珍珠奶茶、車輪餅等各種台灣美食，請安那搬進後台慰勞大家；面對即將結束的暑假，安那說很期待回學校找同學玩，唯一擔心的是暑假作業還沒寫完。

鼓鼓想被侵略

鼓鼓昨擔任開場，演出歌曲〈嗯哼vs可以唷〉，日前好友蕭秉治在新歌演唱會上拍女舞者屁股，鼓鼓笑說：「他想很久了，他心裡就是一頭野獸。」是否也想嘗試？他打趣說：「我比較被動，比較喜歡被侵略。」

JR昨首度公開獻唱電影同名新歌〈樂獄〉，為此苦練12天，還和主持人陳漢典重現偶像劇《紫禁之巔》軋舞橋段；JR昨僅秀出手臂肌，並未露出傲人腹肌，笑說：「因為『肌』也要休息啊，養『肌』千日用在一時。」壓軸由剛結束小巨蛋演出的頑童MJ116擔任，以〈Jungle〉、〈幹大事〉、〈辣台妹〉、〈走跳〉再讓現場嗨到最高點。

(中國時報)