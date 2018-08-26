邱宇辰：人生沒有真正黑暗

邱宇辰（左）和哥哥王子同住，2人也會互相勉勵彼此的演藝事業。（資料照片）

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中國時報
專訪
邱宇辰希望未來在主持、演戲和唱跳都能有所發揮。（盧禕祺攝）

「毛弟」邱宇辰在電影版《鬥魚》飾演心狠手辣的「阿豹」，不但不停找男主角「于皓」麻煩，更辣手摧花，狂揍並強暴「小燕子」王淨，邱宇辰表示演出時直接讓魔鬼住進心裡，「當時做這些事情都覺得很自然！」拍攝前看到王淨在聽音樂醞釀情緒，他還過去和她說：「不用聽了，等下妳就完蛋了！」如今再看電影，「我真的自己都認不出自己了！」

邱宇辰片中角色因貪婪紈褲個性，內心陷入邪惡深淵，他認為人生沒有真正的「黑暗」，「只是因為失去光明才會陷入陰影。」他回憶生命中的黑暗低潮期，是從唱跳團體JPM單飛後，眼見哥哥的事業發展順利，自己卻完全沒工作上門，「我曾經一個星期都待在家裡，甚至得翻零錢罐找吃飯錢。」

演戲學會放寬心

因為「愛面子」，他當時不敢和親友訴苦，幸好有粉絲在網路上的鼓勵留言，成為他生活中的「光明」，「粉絲的力量很大，或許他們不是正面直接告訴你，但是看到臉書還是有人支持你，謝謝他們的不離不棄。」他因此有能量激勵自己奮鬥下去，也和這些10年鐵粉成為朋友，「現在她們把第一排位置留給新粉，在後面舉著牌，但我都看得到。」

從節目《模范棒棒堂》出身，在《九降風》的演出深植人心，邱宇辰坦言因此有「男孩」包袱，過去試鏡時常被說：「長這麼大了啊！」尤其過去得失心太重：「會想要證明自己，但都超爛！」這2年經許多長輩建議，開始放寬心自然演出，今年恰好是演戲出道10年，因反派獲肯定，他開心說：「有『10年有成』的感覺！」《鬥魚》31日上映。

(中國時報)

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