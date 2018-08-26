潘之敏 乳溝被當收音線

潘之敏在片中化身性感直播主。

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中國時報
專訪
潘之敏為宣傳電影解放E罩杯、23腰好身材。（盧禕祺攝）

潘之敏在國產鬼片《粽邪》化身性感直播主，電影裡放送好身材，E罩杯深溝一覽無遺，她透露有次拍攝到一半，劇組透過小螢幕看畫面，以為她胸前的收音麥克風線沒藏好露出來，上前調整時才發現其實是她的事業線，尷尬氣氛瞬間破表。

電影探討霸凌事件，潘之敏在片中欺負女同學不手軟，現實中則因胸部豐滿，曾遭男同學言語霸凌，「高中男女合校，最不喜歡跑步，因為男同學會在旁邊配音，發出『ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ』的聲音。」因此導致她慣性駝背，直到念大學接觸舞蹈，才找回抬頭挺胸的自信。

日前電影發布預告，潘之敏收到很多朋友私下傳訊，說自己也有被霸凌的經驗，讓她驚訝原來這麼多人有相同遭遇，「不要只是抱著看鬼片的心情，電影更多的是探討人性。」

自嘲文藝大嬸

潘之敏自嘲是「文藝大嬸」，平常穿衣風格保守，連講話方式都和片中角色完全不同，為了詮釋角色，她考察超過30位直播主，把講話音頻調高8度，搭配超有心機的服裝，工作人員看到她都大翻白眼說：「這個角色一定會被殺死！」

這次是潘之敏第一次演鬼片，比較之前跟吳慷仁合作《河豚》時在片場只遮第3點的大尺度演出，她認為2種挑戰都有困難之處，「對我來說《河豚》真正難的不是裸露而是感情戲，而這次拍《粽邪》要被吊起來，弄到滿身傷，加上在彰化拍攝很冷，外套裡貼滿暖暖包，真的很辛苦。」《粽邪》31日在台上映。

(中國時報)

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