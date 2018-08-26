LiveMe助失親兒10天募百萬

2018年08月26日 04:11 中國時報 李承陽 報導

孝英（左起）、柔柔、紀儀羚是直播平台的人氣主播。

直播平台LiveMe邀請8位替平台創造5000萬效益的人氣主播柔柔、孝英、紀儀羚、巫苡萱、筱淇、琦欣、大豪、莫莫與歌手No Name余荃斌聯手打造公益單曲〈星火〉，獻聲幫助失親兒基金會，讓直播不再只是娛樂，而是結合主播與粉絲的行動力一起上線做公益。

LiveMe用戶期間內送出指定禮物「星火」，可累計價值兌現作為「2019年度失親兒助學計畫」，全平台超過500位主播發揮影響力，粉絲豪擲虛擬禮物，10天內成功募得100萬台幣，累計3億個按讚數支持，更有單一用戶丟出20萬元的指定禮物。

伴喜憨兒賣月餅

主播柔柔分享，自從她得知要參與這次公益活動，就決定卸下心房，首次在直播公開以往絕口不提的故事，就是她單親家庭的背景，「現在小朋友都有手機嘛，希望對方能聽到我用自己的故事來鼓勵他們。」

柔柔國小就很喜歡音樂，都會躲在音樂班外面偷瞄，後來老師發現就跟她媽媽說：「媽媽問我要不要學音樂，我騙她說自己最討厭音樂課，因為我知道不論她一個人的經濟壓力多大，開口了還是一定會幫我買樂器。」

聊起失親兒，主播孝英感觸深，從小她的雙親就爭執不斷，感嘆說：「我以前多希望自己是男生可以保護媽媽。」小時候只能透過認真讀書，考試拿好成績讓爸爸不要情緒失控，某次父母大吵，她藉機把媽媽「趕」出家門，「現在媽媽是我最忠實的觀眾，連粉絲都知道她，他們叫我小仙女、叫我媽大仙女。」

之前孝英直播和喜憨兒一起烘焙月餅及餅乾，藉由平台，1小時內義賣出100多盒月餅，更與孩子們上街賣餅乾，她說：「跟他們站上街頭，才知道那種迫切需要人家幫忙的感覺，自己現在有能力一定會幫忙。」

主播紀儀羚得知失親兒的遭遇後，感覺自己家裡一般爭吵根本算不上什麼，家中最大的癥結就是選擇走音樂路，她自小就被嚴格要求課業，一路念到台大研究所，曾因為熱中玩吉他，遭父親衝進房間奪下吉他，在她面前摔成三截，後來她默默存餐費，每天只吃營養口糧，自己又買了一把吉他。

大豪直播間落淚

大豪也說在他的直播間一位尊榮級用戶，一知道活動，立刻狂送總計20萬台幣的「星火」，其他用戶紛紛跟進，讓直播間湧入大量粉色星星雨，此舉讓他想到失親孩子故事，加上看見粉絲的熱情，他說：「我從來沒在直播間泛淚過，但我真的流淚了，覺得很有愛心。」

(中國時報)