擁愛新覺羅血統 林煒拒解密基因

吳思賢（下）昨在見面會上一肩扛起邵雨薇。（粘耿豪攝）

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中國時報
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林煒是愛新覺羅家族後代，追清宮戲特別有感。

「花系列」小生林煒最近在台灣拍攝《鄧麗君之我只在乎你》，等戲空檔也追起超夯清宮劇《延禧攻略》、《如懿傳》。他表示，追劇後忽然對「愛新覺羅」家族燃起興趣，原來他的媽媽不僅是滿清正黃旗，也是愛新覺羅家後代，滿清被推翻、民國成立後，家族全改姓金，但媽媽約5年多前改回本姓「愛新覺羅」，他還常跟媽媽抱怨：「您的姓太長了！加上名字就有6個字，父母欄寫不下！」

林煒表示，外祖父和清朝最後一個皇帝溥儀是堂兄弟，小時候常聽媽媽說起家族的事，他總是心不在焉，雖然自己也有4分之1的愛新覺羅家族血統，但清朝對他來說太遙遠也沒有感覺，不過他1990年演出金庸《雪山飛狐》中的「福康安」，剃了光頭後還真的很像清朝人，當時媽媽和舅舅等親戚看他演清朝王爺都很開心，但當時他壓根沒去想過血統問題。

追《延禧》一天20集

最近因為《鄧麗君》劇組幾乎所有人拍戲空檔都在追《延禧攻略》，從不追劇的他也跟著看，哪知一看就入迷，「我第一天一口氣看20集！3天就追到68集！明明已經腿麻、屁股快開花，就是離不開，忍不住一集集看下去，看得累到快要吐血啦！」看完劇後他更開始上網查愛新覺羅等相關資料，他笑說：「下次回家要好好專心聽媽媽講她的故事了！」

他透露曾有香港醫療團隊找上他，希望能取他的細胞研究「愛新覺羅」家族的基因解碼，但他不想要解密，無論優缺，都沒興趣也不想知道，因此婉拒。

(中國時報)

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