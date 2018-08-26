桃園市認知休憩站 失智者好厝邊

2018年08月26日 04:11 中國時報 蔡依珍 報導

桃園市社會局將於9月推出銀髮長輩食譜書，由專業學者設計12套菜單，希望透過簡單易懂的食譜、食材多樣化，降低失智症與慢性病的發生率。（蔡依珍攝）

認知休憩站服務資訊

編 按台灣進入高齡化社會，為建立國人孝親與敬老觀念，教育部自民國100年起，將每年8月第4個星期日訂定為「祖父母節」。本報特別發行「祖父母節」專刊，將探討長者的退休、長照與樂齡學習等老後的議題，並串起祖孫間的橋梁，讓祖父母珍貴的智慧與經驗代代傳承。

桃園市社會局向老人福利健全的歐洲取經，成立「認知休憩站」，除了供失智者、家屬及照顧者喘口氣，可以休息、經驗交流外，還提供場地舉辦家屬支持團體、教育訓練等，讓失智者及家屬一起來「Take a coffee break」！

我最近怎麼總是忘東忘西？為什麼他們用這麼奇怪的眼光注視我？我是不是不應該出門造成別人的麻煩呢？萬一醫師宣布我是失智症怎麼辦？在失智症的症狀困擾著親朋好友之前，其實最先感受到憂慮的就是失智者本人。

桃園市社會局2017年看見失智者與家屬的需求，師法英國的記憶咖啡、荷蘭的阿茲海默咖啡，成立「認知休憩站」，讓失智者、家屬和照顧者休息，也能讓對失智症有興趣的人互相交流、聚集，期許在醫院、機構照顧失智者的方式之外，也能以家庭、以社區的方式，讓失智者在熟悉的地方持續生活下去。

在認知休憩站，失智者可以隨時走進去，舒適的窩在一個角落，喝杯咖啡、參加自己有興趣的活動，不會受到外界壓力；失智者家屬也能得到短暫的喘息，能跟其他家屬、志工與社工談談最近照顧上面臨的壓力，讓這片刻的時光、成為重要的支持，照顧的路變得更有力量；更期盼讓更多人了解失智症資訊，知道如何對待失智者跟家屬，有了體諒與關懷，才能建立失智友善社區。

社會局也因應9月21日國際失智症日，舉辦一系列活動，9月8日由桃園市失智症關懷協會於中壢區中正公園大草坪舉辨的「愛～憶起來園遊會」、9月9日由歡喜學堂推廣協會於蘆竹區南崁高中演藝廳辦理「歡喜嘉年華～憶起共老 路長情更長」、9月16日木匠的家關懷協會於中壢區莒光公園辦理「憶起樂活音樂節 銀髮走秀嘉年華」及9月29日濟世功德協進會於蘆竹區光明河濱公園辦理的「憶起幸福健康走 小手牽大手野餐趣」。

還有失智症電影及映後座談，9月9日、9月14分別於蘆竹區靈糧堂及桃園區小檜溪社區發展協會播放《幸運是我》；9月17日、9月24日分別於龜山區陸光里辦公處、觀音區富林社區發展協會播放《錢不夠用》，歡迎踴躍參加。

(中國時報)