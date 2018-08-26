台中敬老卡升級 可看病搭小黃

2018年08月26日 04:11 中國時報 盧金足 報導

台中市政府擴大「敬老愛心卡」使用範圍，全國首創納入就醫看診費用補助服務，即日起持卡人在全市衛生所看診，可折抵部分負擔及掛號費用；9月後則可折抵與市府合作的計程車乘車費，並陸續加入合作診所及醫院服務，分階段開放新功能，鼓勵長者多出門，並於健康狀況需要時及早就醫。

台中市「敬老愛心卡」以長輩、身心障礙者、55歲以上原住民的乘車補助為主，發放普及率74.9％，每月享有約1000元等值點數，但因功能及使用範圍受限，加上台中已有公車10公里免費，估計使用率僅25％，許多長輩都希望「敬老愛心卡」能擴大使用範圍。

為此，台中市長林佳龍指示跨局處研議擴充卡片功能，希望讓長輩及身心障礙者享有更周全便利的服務，鼓勵長輩多出門，並於健康狀況需要時及早就醫，呼籲持卡長輩將健保卡與敬老愛心卡放在一起，讓外出或就醫更便利。

台中市府社會局長呂建德指出，經協調相關局處後，市府規畫將原本敬老愛心卡僅限公車及客運的乘車補助功能，擴充至可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能的計程車乘車費，及全市衛生所、合作醫療院所門診急診的掛號費與健保部份負擔。

持卡人即可持敬老愛心卡在全市各區衛生所看診，折抵部分負擔及掛號費用，而和平、梨山衛生所看診原本即不收掛號費及健保部分負擔；同時，市府也廣邀全市診所及19家急救責任醫院加入此計畫，目前19家急救責任醫院及上百家診所陸續排程裝機測試，預計9月之後陸續加入服務。

敬老愛心卡交通部分，除維持既有公車及客運，市府交通局邀集各計程車業者商討機制，目前規畫9月之後，持敬老愛心卡搭乘與市府合作的計程車可折抵車資。

台中市以前敬老愛心卡只有搭車時才用的到，現在增加醫療相關費用的折抵，並陸續加入合作診所及醫院服務，分階段開放新功能，不僅是項改變，更是貼心的作為，持卡長輩在使用上更方便，讓台中持續朝樂齡城市前進。（台中市政府社會局廣告）

(中國時報)