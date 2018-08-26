長青學苑深入社區目標明年700班

「活到老、學到老！」台中市政府推動長青學苑，明年目標突破700班，讓銀髮族活用腦力，增進人際關係。（盧金足攝）

友善列印
中國時報
報導

多一班長青學苑，少一間安養機構，讓長輩活的更健康！台中市推動托老一條龍，積極開辦長青學苑，落實多元化福利措施，今年提出「長青學苑倍增計畫」成果豐碩；從2017年初485班增加至目前670班，市府明年目標突破700班，並朝未來1000班發展，營造銀髮族活用腦力，更增進人際關係。

台中市政府除了積極推動托老一條龍，也提出「721政策」，盼透過良好的制度，讓7成老人都能健康樂活、預防成為被照顧者；另外2成亞健康老人提升復原力、強化生活自理能力，1成失能老人也能獲得完善照顧。

台中市政府推出「長青學苑倍增計畫」，由各區公所因地制宜開辦，讓長青學苑深入社區，明年將持續投入預算，目標突破700班；未來邁向1000班發展，體現「活到老、學到老」的精神。

台中市成為長輩宜居城市，市府推動多項有利老人的福利政策，包括敬老愛心卡升級、老人健保補助落實排富、長照ABC據點全國最多，不僅於此，多座完工啟用的國民運動中心，提供銀髮族優惠鼓勵長輩多運動。

迎接高齡化社會，台中市政府配合中央政府長照2.0政策，「以人為中心」出發，全力推動「托老一條龍」政策，全心投入「長照2.0」積極拓展關懷據點，數量居於全國第一；推動老少共餐、長青學苑、日照中心等，不只照顧失能、失智的長輩，也能幫助長輩活得健康又快樂，每位長者享受台中市政府「看的到、找的到、用的到」的服務。

（台中市政府社會局廣告）

(中國時報)

台中敬老卡升級 可看病搭小黃 花蓮推祖孫共學 亦師亦友

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。