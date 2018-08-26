長青學苑深入社區目標明年700班

2018年08月26日 04:11 中國時報 盧金足 報導

多一班長青學苑，少一間安養機構，讓長輩活的更健康！台中市推動托老一條龍，積極開辦長青學苑，落實多元化福利措施，今年提出「長青學苑倍增計畫」成果豐碩；從2017年初485班增加至目前670班，市府明年目標突破700班，並朝未來1000班發展，營造銀髮族活用腦力，更增進人際關係。

台中市政府除了積極推動托老一條龍，也提出「721政策」，盼透過良好的制度，讓7成老人都能健康樂活、預防成為被照顧者；另外2成亞健康老人提升復原力、強化生活自理能力，1成失能老人也能獲得完善照顧。

台中市政府推出「長青學苑倍增計畫」，由各區公所因地制宜開辦，讓長青學苑深入社區，明年將持續投入預算，目標突破700班；未來邁向1000班發展，體現「活到老、學到老」的精神。

台中市成為長輩宜居城市，市府推動多項有利老人的福利政策，包括敬老愛心卡升級、老人健保補助落實排富、長照ABC據點全國最多，不僅於此，多座完工啟用的國民運動中心，提供銀髮族優惠鼓勵長輩多運動。

迎接高齡化社會，台中市政府配合中央政府長照2.0政策，「以人為中心」出發，全力推動「托老一條龍」政策，全心投入「長照2.0」積極拓展關懷據點，數量居於全國第一；推動老少共餐、長青學苑、日照中心等，不只照顧失能、失智的長輩，也能幫助長輩活得健康又快樂，每位長者享受台中市政府「看的到、找的到、用的到」的服務。

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(中國時報)