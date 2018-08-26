花蓮推祖孫共學 亦師亦友

2018年08月26日 04:11 中國時報 張祈 報導

祖父母節活動，爺爺奶奶帶著孫女一同上台高歌。（花蓮縣教育處提供）

花蓮樂齡學習中心以生活化、實用性的課程為主，並積極與縣內國小合作進行「祖孫共學」課程，共學課程以對象分為校園領域、社區領域，讓長輩與小學生亦師亦友，是一起學習的夥伴，也是教導他們的老師。

針對國小領域設計有故事爺奶團，從勞作道具中發想故事，訓練爺奶以自己的方式向小朋友互動；「城市遊樂園」則是由爺奶擔任社區導覽員，講述社區環境、生態及文化等大小事，帶領小朋友深度認識社區。

以社區領域的共學課程則包括「食農教育」，由長輩、小學生共同上課，從食物的產地、到製作過程，成立市場小學堂由長輩介紹社區市場，藉由市場達人的問答，了解食物的世界，還留有長輩露一手的機會，讓家傳菜可以分享給更多小朋友。

花蓮縣政府教育處家庭教育中心曾與文化局共同辦理「花漾祖孫情」嘉年華活動，超過200多位祖孫、親子齊聚同歡，從入口報到開始，就是幸福時光七讚走廊，祖孫共同從零碎畫面中找尋共同記憶。

活動最高潮則是「祖孫歡唱賽」由長輩與孩子共同演出，一起演唱排練已久的歌曲，留下美好記憶，還有多項需要長輩、孫子合作完成的手作任務，並由活動單位拍下互動畫面，留作珍貴記憶。

縣長傅崐萁指出，「家有一寶，如得一寶；家有老小，如獲至寶」，勉勵長輩照護好自己的身體之外，也要經常外出學習、運動，長輩的智慧與經驗，將是未來社會的重要資本，每一個長輩都很重要。

為讓爺奶的學習成果能被看見，教育處規畫今年11月在大農大富平地森林園區辦理「風箏小學堂」聯合成果展，由爺奶製作傳統技藝風箏，讓不同的生命故事展現出來，也安排長輩教導小朋友製作，在成果展當天讓手做風箏同時飛上藍天，一起展翅飛翔。

(中國時報)