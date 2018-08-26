銀雲聯盟結合科技 把關長輩健康

銀雲聯盟智慧守護銀髮族的健康。（蓋德科技提供）

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中國時報
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澎湖關懷照護銀髮族健康活動。（蓋德科技提供）
健康「環」我—智慧手環。（蓋德科技提供）
定位手機手表—「守護天使」。（蓋德科技提供）

據行政院主計處的報告，我國在1993年即已進入「高齡化社會」，銀髮族的照顧、照護是現今社會非常重要的課題，時至今日，有賴科技之賜，結合醫療設備、雲端、通訊、手機App、健康測量儀器等技術，成為最先進的銀髮族守護方案，「銀雲照護聯盟」則是最具代表性的單位之一。

結合App掌握行蹤

銀雲聯盟主要是以創造銀髮族健康、安全、幸福關懷服務為概念，由來自各產官學研界的菁英團體共同引領成立，因此聯盟針對銀髮族的健康及安全有更深的使命感。在銀髮照護上，使用了定位手機手表—「守護天使」、「健康環我智慧手環」等兩種產品與科技接軌。

「守護天使」手表主要功能包含即時主動定位、內建SIM卡可獨立雙向通話，且子女可透過手機App程式遠端掌握父母的行蹤及安全狀況，更提供家中患有輕微失智症、容易走失的長輩親情電話速撥服務，降低了許多家庭的心理負擔及社會資源的耗損，且此款守護天使手表是為內政部核可輔具補助項目。

守護天使手表更內建了心跳、血壓主動量測功能，能將量測到的數據傳至雲端，子女能透過App直接看到健康狀況，不僅在硬體的功能上做到安全性的把關外，銀雲聯盟更將既有的資源—24小時的Call Center生活關懷服務與此手表結合，透過專業護理師客服主動關心定期回診、用藥提醒、主動定位及緊急事件通報和生活關懷，更貼切的符合到長輩的心理需求及照護。

打造專屬健康履歷

「健康環我智慧手環」主要功能為心率／血壓、睡眠、運動等各項健康指標量測，銀髮聯盟會整合各項數據提出個人的健康履歷，並結合聯盟內專業團隊，打造出專屬個人的健康促進模型，針對銀髮長輩給予適合的運動周期、運動強度、運動模式等健康建議，並串聯Call Center客服提供各項飲食建議、健康諮詢等生活服務，以做到基本健康維持把關的需求；手環更有支援呼求功能，以連接到客服中心並做到立即專業的處置或聯絡。

銀雲透過與科技產品的接軌，結合軟、硬體產業與通訊科技及雲端服務，讓銀髮照護上更為輕鬆容易；因此銀雲對於產品的選擇要求非常貼近使用需求，需讓佩戴者無需害怕科技產品繁複的操作方式，且服務及功能上更要符合生理及心理的需要，因此才打造出守護天使及健康環我，針對不同銀髮族群有相對應的產品；如此，銀雲從雲端、電信、醫院、照護、生理量測及營運服務串起的完整服務供應鏈，不僅在面對老齡化社會時能從容不迫，並做好萬全準備，更使得銀髮族照護變為更安全、方便，子女也更安心。

(中國時報)

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