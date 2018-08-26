LUNASOL彩妝 憧憬淨化

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中國時報
報導王儒哲
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佳麗寶LUNASOL 2018秋冬彩妝上市，本季主題以「憧憬淨化」演繹活潑及優雅，設計靈感來自石板磚路，宛如電影場景般的城市景觀，展現內斂時尚陰影色調，演繹自信唯美，淨化身心靈。

在眼彩部分，立體棋盤設計靈感來自石板磚路街景，「晶巧光燦眼盒（憧憬）」（全4款／8.2g／1800元），深具秋色的色調傳達本季深沉時尚，纖細透亮微光與美麗陰影交錯，打造令人印象深刻的立體深邃美眸。「晶巧繽粉眼彩」（限定5色／2.8g ／1050元），展現柔滑質地，時尚洗鍊色調，深淺秋色兩色調合輕鬆創造漸層深邃眼采絕美顯色、柔滑描繪眼際線條，自然勾勒深邃雙眸，持久不暈染的眼線膠筆—「晶巧纖柔眼線筆（蕊）」（新色2色／0.1g／450元）。

展現好氣色頰彩、修小臉、打亮一盒完美兼具的「晶巧潤采修容餅」（全1款／ 12g／1800元），精心調配出不挑膚色的裸膚色調，呈現好膚質及自然光澤，塑造麗質天生的紅潤與立體。

晶巧星采唇膏 顯色度高

在脣彩部分，「晶巧星采唇膏」（新4色、限定2色／3.8g／1050元），觸感輕巧、薄膜延展，顯色度高且能持久綻放美麗。「水光幻采唇蜜」（限定1色／5.8g／890元），深邃色調與纖細微光，打造如雨滴般水漾光澤。皆添加添加玻尿酸、複合鎖水因子、植物保濕成分，保持雙脣滋潤。另外，「晶巧指甲油 N」（限定3色／10mL／520元），速乾、輕塗一層立現透亮光澤，運用繽紛的季節限定款嬉春玩色。佳麗寶美容諮詢專線：0800-732-288。

(中國時報)

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