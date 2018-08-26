宏碁力挺 新北電競基地啟用

圖片提供宏碁

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中國時報
報導魏嘉虹

宏碁公司地處汐止區，為支持在地電競產業發展及積極培育國內電競人才，與新北市政府共同合作活化長期閒置場地，完成建置新北電競基地，成為新北電競產業聚落的核心，8/21正式揭幕，宏碁現場更邀來Predator專屬實況主－大天神、森野葉子、偷米、蘋果妹、易先生等以及Predator校園電競種子同學蒞臨體驗最新電競設備。

新啟用的「新北電競基地」位於三重區重新市場三樓，面積約340坪場地，現場設立賽事區、體驗區、觀眾區：賽事區採用宏碁高規電競桌機Predator Orion 3000、Acer類電競螢幕，提供6對6電競比賽對戰空間，其他還有導播台、主播室、製播網路機房等，而觀眾區則可容納200人，可開放學生、業餘選手以團體或個人名義申請場地使用，也將成為2019年Acer Predator「英雄聯盟」校際盃推薦比賽場地 ，開始參與2018亞太區Predator league電競盟校盃，為躍上世界舞台準備。

除了有宏碁提供專業電競賽事使用的硬體設備，使民眾可競賽、體驗、觀賞實況比賽之外，宏碁也將與「新北電競基地」合作提供電競種子訓練課程、同時指定為2019年Acer Predator「英雄聯盟」校際盃推薦比賽場地，更舉辦宏碁Predator電競盟校盃，鼓勵還未設有電競教室的學校能利用「新北電競基地」積極舉辦賽事，10月底完成初賽將於今年底將進行台灣區決賽，選出台灣代表隊伍前往曼谷參加2019年宏碁亞太區Predator League電競聯盟大賽，宏碁讓台灣選手去海外與國際級電競好手對戰，參與國際級競賽，提供為本土選手爭光的機會。詳情可參閱活動網站：acerland.acer.com.tw/activity/page/45。

(中國時報)

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