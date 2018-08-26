仕宏拍賣進駐台灣 徵集骨董名茶

2018年08月26日 04:11 中國時報 報導王儒哲

88青普洱青餅。圖片提供仕宏拍賣

普洱茶是有生命的茶，其妙處就在於它歷久常新，經年累月卻仍保持著旺盛的生命力，像是一件用時光雕琢的藝術品，讓人領略它的陳韻。堪比茶界中的法國紅酒，愈藏愈有價值，普洱茶因之成為不少茗茶人的品飲首選，為收藏家眼裡可以喝的骨董，更變成投資人心中的奇貨可居。

仕宏拍賣將於11月下旬舉行秋季拍賣會。為了帶來更多精彩稀有藏品，將進駐台灣，於台北啟動徵集活動，這次的徵集項目包括骨董名茶、茶具花器、沉香奇楠及骨董珍玩等，歡迎廣大藏家和收藏愛好者踴躍送拍。

以香港為基地的仕宏拍賣有限公司成立於2013年，是香港專業骨董茶拍賣公司，秉承「仕以高品而宏」之專業態度及宗旨，力求為收藏興趣愈益多元化的藏家們提供炙手可熱的藏品。於2018年春季拍賣會，總成交額破1億港元，普洱專場成交率超過9成，其中一筒「五十年代 紅印鐵餅」，以558萬港元高價成交，為茶葉拍賣市場立下彪炳紀錄。

台北徵集活動

●日期：2018年9月1日及2日

（星期六及日）

●時間：13:30～17:00

●地點：台北君悅酒店鳳鳴廳

●地址：台北市信義區松壽路2號

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(中國時報)