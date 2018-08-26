台灣人壽獻愛 教偏鄉童學才藝

2018年08月26日 04:11 中國時報 報導楊閔惠

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）除強化企業獲利實力，關注社會議題及投入偏鄉公益更是不遺餘力。

今年（2018）台灣人壽提出一系列「為下一代 著想未來」品牌主張與行動，6月推出的全新品牌形象影片「第三個願望」，播出至今已突破565萬觀看次數、網路亦有2萬人次按讚、留言及分享，創下高度注目與口碑；台灣人壽延續品牌主張，於本（8）月中旬推出品牌公益活動「夢想保單計畫」，協助偏鄉學童一圓夢想，為下一代建構美好的未來盡份心力。

「夢想保單計畫」就是要激起小朋友心中的夢想，保有朝夢想邁進的動力，建構美好未來的可能。台灣人壽邀請民眾一起參與投票，只要於台灣人壽讚粉絲團投下您的一票給「夢想保單－我支持新北福成社區×烏克麗麗教學」或投給「夢想保單－我支持彰化大湖社區×英語戲劇教學」為孩子加油打氣，台灣人壽將協助社區孩子完成夢想。

邀樂團與網紅伴童學習

本次活動預計邀請當紅樂團與網路名人前進該社區教室，面對面進行教學，激發小朋友們與當紅樂團學習烏克麗麗樂器的興趣，及與網路名人一起啟發英語學習力，透過快樂的學習、分享，激發小朋友對學習的興趣及瞭解透過學習或興趣的培養，未來將有無限的可能。更多「夢想保單計畫」活動訊息請鎖定台灣人壽讚粉絲團www.facebook.com/IlikeTWlife/。

(中國時報)