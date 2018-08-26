台灣人壽獻愛 教偏鄉童學才藝

台灣人壽推出品牌公益活動「夢想保單計畫」，助偏鄉學童一圓夢想。圖為新北市福成社區陪伴教室小朋友學習烏克麗麗才藝課。（台灣人壽提供）

友善列印
中國時報
報導楊閔惠

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）除強化企業獲利實力，關注社會議題及投入偏鄉公益更是不遺餘力。

今年（2018）台灣人壽提出一系列「為下一代 著想未來」品牌主張與行動，6月推出的全新品牌形象影片「第三個願望」，播出至今已突破565萬觀看次數、網路亦有2萬人次按讚、留言及分享，創下高度注目與口碑；台灣人壽延續品牌主張，於本（8）月中旬推出品牌公益活動「夢想保單計畫」，協助偏鄉學童一圓夢想，為下一代建構美好的未來盡份心力。

「夢想保單計畫」就是要激起小朋友心中的夢想，保有朝夢想邁進的動力，建構美好未來的可能。台灣人壽邀請民眾一起參與投票，只要於台灣人壽讚粉絲團投下您的一票給「夢想保單－我支持新北福成社區×烏克麗麗教學」或投給「夢想保單－我支持彰化大湖社區×英語戲劇教學」為孩子加油打氣，台灣人壽將協助社區孩子完成夢想。

邀樂團與網紅伴童學習

本次活動預計邀請當紅樂團與網路名人前進該社區教室，面對面進行教學，激發小朋友們與當紅樂團學習烏克麗麗樂器的興趣，及與網路名人一起啟發英語學習力，透過快樂的學習、分享，激發小朋友對學習的興趣及瞭解透過學習或興趣的培養，未來將有無限的可能。更多「夢想保單計畫」活動訊息請鎖定台灣人壽讚粉絲團www.facebook.com/IlikeTWlife/。

(中國時報)

仕宏拍賣進駐台灣 徵集骨董名茶 張克士視病猶親護鄉里

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。