張克士視病猶親護鄉里

2018年08月26日 04:11 中國時報 謝瓊雲 報導

張克士仁心仁術獲許多獎項肯定。 圖片提供員榮醫療體系

員榮醫療體系總院長張克士自幼在埔里鄉間成長，接觸許多貧病弱勢鄉親，立志行醫救人。在台中榮總取得心臟內科專科醫師資格，卻放棄教學醫院光環，主動赴醫療資源較貧瘠之地，擔任小鎮醫生，為社區鄉親服務。

11年前，他毅然決然接手一家社區醫院，改造為現今的員榮醫院；因口碑良好、服務量暴增，再接手員生醫院擴充服務空間。

張克士說，身為心臟科醫師，深刻感受生命無常，除建立專業醫療菁英團隊，更決定重金投入急重症高端醫療設備，24小時心導管中心數年來已完成近4000個案例，成功搶救數百名危急病患，挽回其家庭幸福。

轉型急重症醫療

員榮體系不斷延攬菁英專業醫師，提升醫療技術與品質，民眾免舟車勞頓即可就近接受名醫診治，更成功轉型急重症醫療、搶救生命，特色包括：一、24小時心導管中心，完成南彰化首例頸動脈支架置放術。二、24小時急診中心，為南彰化緊急醫療重鎮。三、成立緊急腦中風處理的神經內科團隊。

四、神經修復及疼痛控制中心。五、引進美國AI人工智慧輔助肺癌判讀系統，建置高階電腦斷層中心。

六、成立免麻醉無痛內視鏡中心及內視鏡膽胰攝影（ERCP）檢查。七、發展創新胃食道逆流胃鏡熱凝治療手術。八、提供內視鏡腫瘤手術及雷射攝護腺手術，並購置免麻醉無痛體外碎石機。九、發展骨科微創及疼痛控制的關節置換術。十、高壓氧及傷口治療中心。

一站式看診服務

感動服務治病暖心，張克士說，醫院服務重點在「人」，並非只是看病。員榮醫療體整合醫院空間改造流程，提供一站式看診服務，醫師親自操作檢查，即時診治、檢驗報告立即完成；「生命之鏈」急救動線更曾成功救回心臟停跳9分鐘的病患，寫下奇蹟。

員榮、員生全體醫護視「專業愛心、視病猶親」為核心價值，推動感動服務，打造「只有人情味、沒有藥水味」的環境，規畫藝療廊道、綠色光廊、健康驛站（咖啡廳）、擺設鋼琴辦音樂會等，提升患者身心靈全人健康。

(中國時報)