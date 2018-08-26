重視員工福利積極照顧弱勢

2018年08月26日 04:11 中國時報 謝瓊雲 報導

員榮體系非常重視員工福利，努力打造幸福企業，希望醫護同仁們都能以快樂的心情服務病患；同時承擔起社會責任，積極投入公益照顧弱勢，近年連續榮獲醫院評鑑優等殊榮、通過政府國際觀光醫療認證，獲獎連連、佳績不斷。

除高額生育補助金、優渥的年終獎金、子女獎學金、五星級食宿員工旅遊、免費高階電腦斷層低劑量肺癌篩檢、院內供應三餐；去年慶祝醫師節，搭配院內「愛」與感恩、無私「奉」獻活動主軸，總院長張克士更大手筆贈送全體醫師每人1支iPhone X手機，感謝醫師辛勤付出。

張克士強調，醫院除能救人與治療疾病，更應發揮價值帶給社會更多的溫暖與感動，承擔社會責任、救治人心；員榮體系長期投身公益，提供弱勢病人免費醫治、每年贊助「寒冬圍爐．千人饗宴」活動、發起並捐助推動彰、投兩縣校園反毒活動、認助獨居老人，贊助並有醫護隨行陪癌友登上玉山圓夢。

長期帶領旗下醫護投身公益，張克士於2010年獲頒「國防醫學院全國傑出校友」、2013年再獲頒「彰化縣醫療奉獻獎」、2014年榮獲「全國醫療服務傑出獎」，連續2年獲邀參加APEC亞太經合會領袖代表團之醫療專家代表，去年獲行政院退輔會頒發「榮光獎章」，更是民間人士獲此殊榮的第1人。

在張克士的愛心與努力下，原本已吹熄燈號的社區醫院成功轉型，投入急重症醫療服務，把「救命優先」作為使命，守護在地鄉親的生命健康，成為典範。

(中國時報)