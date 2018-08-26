擬真素還真揮刀登場

文戰版素還真公仔霸氣十足，玩家可以自己調整各種姿勢。圖片提供霹靂國際多媒體

友善列印
中國時報
報導

霹靂布袋戲繼《英雄傳說》1比7寫實比例雕像系列之後，擬真人的公仔系列再次向前邁進新一步，跨入6分之1可動人偶領域，霹靂與Aegis Toys合作打造出全新12吋可動人偶《蓋世豪傑》系列，以可手持專屬兵器滄耳刀的文戰版素還真，成為首度在此系列登場的角色。

造型方面，在雕像塗裝師與知名可動人偶threeA的服裝師多重研擬合作下，藉由真實布料搭配PVC硬件模仿金屬塗裝，使其更加接近霹靂原偶獨特的奇幻武俠造型風格，再加上公仔人偶的動作調整，呈現出霹靂英雄行走江湖的傲然風骨，無論昂然而立或刀劍決鬥，各式各樣的姿勢皆能自由調整，大大提升了公仔的可玩性。

還原飄逸髮型

此外，為還原霹靂布袋戲英雄角色的頭部裝飾與飄逸髮型，藉由3D列印部分髮型髮飾，結合6分之1可動人偶常用的植髮技術，保留了擬真的髮絲，呈現出如同原偶般複雜又精緻的頭雕。在生產方面，也特別採用數位攝影品檢技術，經由電腦尺標線比對掃描，大幅提升了整體品質。

首度作為可動人偶形式登場的文戰版素還真，霹靂與Aegis Toys特別邀請玩具動畫師Counter656作逐格動畫的拍攝，如同霹靂劇集般精緻的武打動作，十分精彩，影片自推出以來在YouTube獲得不小的回響。

《蓋世豪傑》文戰版素還真已開放全球同步預購，預購價3999元，建議售價4500元，可至霹靂藝術科幻特展商品銷售區參觀選購。

(中國時報)

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