2018年08月26日 04:11 中國時報 報導王怡文

2018大專西畫新秀獎優選作品之一《虔誠》，陳宥勻，油畫。（攝影周長泰）

「大專西畫新秀獎」18日在關渡宮莊嚴的華藏大樓舉辦頒獎典禮。廣受業內及藝術學子關注的第二屆的「大專西畫新秀獎」是由關渡宮主辦、《中國時報》承辦。今年評選出的新秀獎、優選獎及佳作等14幅畫作，一入典禮會場就能映入眼簾，現場除了獲獎學生外，還有許多被精湛畫作吸引的關渡宮參拜者，共同為關渡宮增添濃郁的藝術氛圍。

實地走訪過關渡宮，不難發現傳統的氣息及藝術的韻味，遼繞在這座300餘年的古剎。而參賽學生也運用香爐、廟宇輪廓以及虔誠等意境描繪出關渡宮的莊嚴色彩，總獎金高達40萬的「大專西畫新秀獎」讓參賽者卯足全力繪畫出優秀的作品。

傳統信仰是台灣人的本

關渡宮董事長陳玉坤表示，關渡宮推動的媽祖信仰，是希望提供社會一個正向的能量。他說，傳統的信仰文化是台灣人心中的「本」，要對本土文化更堅持才能走向國際化。他認為一個國家要有進步的文明，最重要的是珍惜傳統，繼而發揮傳統所帶來的人文素養，並將此深植人心。這也是關渡宮舉辦「大專西畫新秀獎」最主要的原因。

此外，該宮的常務董事黃正雄也說，大概在十多年前就一直在思考，關渡宮除了讓信徒來參拜以外，如何將人文藝術的文化導入到廟宇的傳統中。所以這幾年我們一直致力於藝術的推廣，如：舉辦西畫獎及藝術工程大師系統，以作為培養學生創作的平台，希望能提高他們繪畫素養，成為台灣的藝術大師，並藉此發揚關渡宮媽祖的慈悲精神。

獲獎學生開心一展長才

本次大賽吸引近300幅作品參賽，優選獎獲獎者陳宥勻開心地表示，這是自己第一次參加比賽就獲得優選獎。她很開心能有這樣的比賽讓愛繪畫的學生有一展長才的舞台。而且看到其他參賽者的優秀畫作，不論在選色以及構圖的比例運用，都讓自己受益良多。

同樣也是優選獎得獎者的周聖傑指出，在關渡宮取景的同時也讓他看出許多社會意向，所以他在這次畫作就以關渡宮為背景呈現出「家」的意念，他期盼能運用作品讓更多人了解傳統之本就是最終的歸屬。

關渡宮每年舉辦藝術教育工程大師系列以及西畫比賽，讓更多莘莘學子能在高獎金、高競爭的比賽中獲得更多的啟發，以及激發出無窮的創意，讓傳統文化之美不再只是刻板印象中藝術形象，更是藝術發想中不可以遺失的精神。得獎作品即日起至9月2日於華藏大樓展覽，主辦單位關渡宮邀請大家共襄盛舉來欣賞傳統的宮廟藝術之美。

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(中國時報)