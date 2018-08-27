災後物價蠢動 避免火上加油！電價 天然氣 全面凍漲

國軍派遣官兵前往災區，協同縣府及公所人員發送民生物資。（海軍司令部提供）

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中國時報
／台北報導
暴雨重擊南台灣，嘉縣東石鄉掌潭村淹水嚴重，全村撤離200多村民。（張伊珊攝）

南部暴雨成災，蔬菜水果及雞鴨魚肉等民生物價已聞風上漲，加上年底縣市長選舉逼近，據知情人士透露，盱衡整體情勢，台電已向中油提出調降台電天然氣採購價格，減輕燃料成本壓力，政府已將穩定物價、照顧民生列為優先政策，台電10月調漲電價3％的計畫，可望凍漲。

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萬物齊漲勢必衝擊選情

此外，依國際油價公式計算，9月的天然氣售價將連2漲，漲幅約2.99％，但中油董事長戴謙表示，由於南台灣豪雨成災，加上適逢中秋節，為讓民眾過個好節，避免氣、電雙漲衝擊物價，將會進行內部溝通，9月的天然氣價格也傾向不漲。而若政院政策指示中油協助台電進一步平抑電價，中油也會積極配合。

經濟部9月中下旬將召開電價審議委員會，決定10月電價是否調漲。賴揆日前接受媒體專訪，僅強調「尊重電價審議委員會決定」；而之前經濟部長沈榮津曾透露，10月電價「最多調漲3％」，外界認為10月電價調漲勢在必行。

台電上半年虧損240億元，7月獲利29億元，今年前7月累計虧損縮小至211億元，最近燃煤價格略有下滑。7月台電再商轉核二廠2號機，利用池內既有燃料並未增加採購，再加上夏月電費上漲，8～10月的帳面盈餘也會較多，估計全年累虧可望控制在百億元上下。

中油願助台電平抑電價

衡量目前經濟局勢，油價居高不下，水災不僅造成蔬果價格上漲，豬隻及雞鴨大量遭淹死，也將拉抬肉品價格，此時如再調漲電價，對物價的衝擊無疑是火上加油，形成萬物齊漲，屆時民怨沸騰，恐怕更不利執政黨選情。

官員說，中油前7月因油價與石化原料價格雙雙上漲，加上生產平順，累計稅前盈餘已高達342.73億元，估計全年可望大賺600億元，創下歷史新高。惟台電身受其苦，天然氣受國際油價連動影響，平均購氣成本年年上升。

桶裝瓦斯價也可望凍漲

台電因配合空汙降載與減煤政策任務，增加天然氣發電，導致發電成本上升壓力沉重。據了解，台電高層日前曾向中油高層拋出調降天然氣採購價格建議，盼中油少賺一點，共體時艱減緩電價調漲壓力；而電價穩定準備基金目前仍有790億元，知情人士說，必要時可調度基金，達到穩定物價、照顧民生的目的。

不過，台電向中油採購天然氣均簽訂長約，加上中油不能對任一客戶調降售價，需向董事會負責，且中油盈虧攸關員工績效獎金，「親兄弟仍得明算帳」。

據了解，中油與台電簽訂的天然氣長約不變，但只要中油9月凍漲天然氣，台電漲價壓力便會降低。戴謙表示，9月有中秋節，將與內部溝通天然氣價比照端午節不調漲，除天然氣不漲價外，據悉，桶裝瓦斯也可望在凍漲之列。

(中國時報)

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