亞運》中華隊最爽一天！2金入袋宰南韓

2018年08月27日 04:10 中國時報 黃邱倫 、 陳志祥 、 鍾亞芳 、 廖德修 ／雅加達、台北連線報導 ／雅加達、台北連線報導

亞運輕艇龍舟賽男子500公尺項目，中華隊以2分11秒691奪金。（摘自亞運官網）

亞運開幕後，26日是中華隊最爽的一天！空手道、龍舟拿下2面金牌，平本屆中華代表團單日最多金紀錄。晚間棒球賽開打，不被看好的中華隊以2比1險勝星光熠熠的南韓職棒明星隊，小蝦米扳倒大鯨魚。中華隊上次在亞運擊敗南韓已是12年前的杜哈亞運，讓「好想贏韓國」的全台球迷大喊「爽」。

空手道文姿云 雛量級2連霸

中華代表團昨進帳2金，累計8金。昨上午空手道美女文姿云先在55公斤（雛量級）金牌戰輕鬆擊敗伊朗選手塔芮維特，成為史上首位在此量級衛冕成功的選手。文姿云賽後開心大笑，直說這是最大的驚喜和最好的禮物，這是中華隊的第7金。

文姿云表示，這面金牌要感謝教練團、家人及男友的支持，才能心無旁鶩投入訓練，接著將全力準備2020年東京奧運。談到訓練員兼男友徐瑋駿，文姿云露出幸福的笑容。她說，「中午短暫休息，只要我和隊友聊天他就會制止，希望我把握時間準備。他無時無刻關心我，讓我感到好滿足，他也將出賽，我會當個最好的啦啦隊員。」

繼文姿云後，下午在巨港舉行的輕艇龍舟賽也傳回捷報。男子500公尺項目中華隊以2分11秒691奪金，選手直呼：「很爽！贏得比預期還多。」他們異口同聲表示，今天的1000公尺項目還要再拿金牌。

龍舟賽500公尺 速戰速贏

中華隊在預賽以2分15秒610晉級，準決賽2分13秒414排第一。決賽一開始就領先，並逐漸拉開差距，笑收金牌。教練黃椿霆表示：「大家都把精力放在決賽，預賽較輕鬆，不過選手的表現確實越來越好，速度也比預期快。」隊長周恩平也說：「很爽！拿金牌很開心。」

27日中華隊將挑戰1000公尺項目，周恩平信心滿滿說：「應該會贏更多。」黃椿霆也說：「先為他們打90分，再贏才有100分。」

棒球賽方面，中華隊以業餘球員為主力，搭配少數職棒好手。四棒隊長林加祐（合庫）在首局上就轟出2分全壘打，讓南韓隊大吃一驚！三位業餘投手吳昇峰、王宗豪、王政浩也能有效壓制南韓隊打擊，僅吳昇峰遭金宰煥轟出陽春彈失1分。表現可圈可點，贏球毫不僥倖，給尋求三連霸的南韓隊一記當頭棒喝！

(中國時報)