亞運》業餘小將扳倒職棒大軍！中華一棒碎韓

亞運棒球賽，中華隊先發投手吳昇峰5局只失1分，表現出色，率領中華隊以2比1擊敗南韓。（杜宜諳攝）

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中國時報
／雅加達報導
印尼華僑動員500人前來為中華隊加油。（杜宜諳攝）
亞運棒球賽，中華隊林加祐1局上就轟出2分炮，是贏球的大功臣。（杜宜諳攝）

雅加達-巨港亞運棒球賽中華與南韓之戰，中華隊第4棒林加祐在首局轟出2分炮，加上吳昇峰、王宗豪與王政浩3投聯手壓制南韓巨炮群，展現薪資「小侏儒」扳倒上百倍身價的球星，終場中華隊2比1力克南韓，拿下亞運正式賽對戰第2勝。

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中華隊從2007年亞錦賽不敵南韓開始，最近11年歷經一級國際賽10連敗，昨天終於止敗，再度於重要國際賽擊敗南韓。中華隊在杜哈亞運擊敗南韓後，接下來07年亞洲錦標賽、08年8搶3奧運資格賽和北京奧運、09年經典賽、10年廣州亞運、13年經典賽、14年仁川亞運、去年經典賽都不敵南韓。

此役南韓隊派出去年韓職勝投王梁玹種先發，他一上場的左投球路沒有壓制中華隊打擊火力，第3棒姜建銘率擊出三壘打，第4棒林加祐隨即開轟，2分炮讓中華隊取得2比0領先。

林加祐豪打 2分炮奠勝基

林加祐說，前2個直球來不及打，想要趕上直球速度，剛好自己有跟上節奏，因為他們實力好，如果中華隊先得分，他會有壓力而可能造成失誤，很高興打贏南韓全職業的聯隊。

4局下，南韓指定打擊金宰煥回擊一記右外野春炮，南韓追回1分以1比2落後中華隊。5局下，南韓李政厚一度敲出二壘打，還好中華隊投手吳昇峰連續解決2打者，守住局勢無失分。

吳昇峰好投 5局只失1分

前5局中華隊4安打、南韓3支，兩隊都靠1支全壘打取分，中華隊2比1領先，中華隊先發投手吳昇峰（31歲）獨撐5局被打4安打、失1分，老投手的表現已經讓南韓職棒明星隊汗顏。

勝投吳昇峰指出，情蒐給了很大的幫助，針對每位打者習性研究，被打1支陽春炮後，他想著球場上安打全壘打是常情，他在投球時告訴自己「先怕就輸了」，要相信自己。

牛棚給力 守住勝果

梁玹種主投6局被打4安打失2分，再由崔忠然、鄭雨藍、朴治國上場，中華隊全場5安打；中華隊也在6局下換上左投王宗豪中繼3局無失分，王政浩後援1局沒有丟分，守住勝果。

在南韓網站出現奇特現象，梁玹種被中華隊轟出2分炮的新聞，網友按「讚」的數字比按「不讚」多，據了解，不少南韓球迷希望南韓隊輸球，因為這是一場不公平的比賽，中華隊業餘球員破滅韓職的「神話」。

(中國時報)

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