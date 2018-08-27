亞運》羽球大進補 至少3銅入袋

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

26日可說是中華羽球隊在雅加達-巨港亞運的豐收日！包含女單戴資穎、男單周天成與男雙李洋／李哲輝都順利闖進4強，至少保證可拿銅牌，其中男單與男雙的4強門票，還是我國亞運史上首次獲得，當然更顯珍貴！

戴資穎26日面對日本選手奧原希望，出乎意料只花33分鐘，就以21比15、21比10贏球，「昨天看到奧原輕鬆擊敗何冰嬌，我還以為今天很不好打，反正我就告訴自己，拚命跟對方跑就對了，也要更有組織性。」戴資穎賽後表示。

戴資穎連2屆亞運都闖女單4強，上屆4強止步只拿銅牌，27日將對上印度塞娜，「我想自己每天狀況都不太一樣，我會繼續努力，反正無論對上誰，我想大家的實力都很接近，也都會很難打。」中華羽球隊過往在亞運只拿過銅牌。

「小天」周天成則是揮別4年前仁川亞運止步8強陰霾，8強戰以21比18、21比18驚險擊退香港選手伍家朗，闖進男單4強，當贏球時刻降臨，小天頓時振臂狂吼慶祝，「我真的很激動！一切榮耀都歸於神。」

周天成在受訪時，聲音明顯變得沙啞，但他強調身體沒問題，會在贏球時刻振臂狂吼，只是給自己更多氣勢，「因為我更想做的是，改變台灣思維，過往大家較不重視羽球，我必須做出改變！」小天27日將跟地主選手安廷交手。

至於「雙李配」李洋／李哲輝26日以兩個21比16擊退南韓組合，順利晉級男雙4強，由於亞運羽球不打銅牌戰，所以男雙至少保證銅牌在手。

(中國時報)