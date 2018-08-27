MLB》6局10K無失分擒勇士！陳偉殷第5勝到手

2018年08月27日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

馬林魚隊台灣投手陳偉殷26日在邁阿密主場先發，迎戰勇士隊，而他也維持今年在主場的好表現，投6局109球，送出10次三振，被擊出6支安打，有2次四壞球、無失分，是一場優質先發。終場馬林魚以3比1力克勇士，陳偉殷拿下今年第5勝（9敗），自責分率也降到4.91，堪稱今年代表作。

陳偉殷此役頻頻用三振化解危機，共投109球、祭出10K，兩項都是今年新高。賽後他表示，「整場比賽幾乎都能先搶到好球數，不管曲球、滑球和速球，大致上控制都還不錯。整體投球感覺有找回來，不要求百分之百，至少要做到80分或90分，降低失投率、提高準確率。」

投完6局上半陳偉殷退場，雙方0比0平手，眼看就要做白工。所幸6局下隊友奧特嘉揮出三壘安打，再靠瑞爾穆托的高飛犧牲打得分，以1比0打破僵局，也幫陳偉殷取得勝投資格。7局下，安德森代打轟出兩分全壘打，比數拉開為3比0。

馬林魚的牛棚表現中規中矩，7、8局都力保不失分，9局上登板的史戴肯里德雖被史旺森轟出陽春炮、失1分，所幸馬上穩住陣腳，3比1保住勝果。

陳偉殷拿下第5勝，在馬林魚並列最多勝投手；今年已有8場優質先發，其中5場是在7、8月間，有越投越好的趨勢。前一次拿下兩位數三振是在2016年5月12日對釀酒人隊，當時投6.1局飆出12K。

(中國時報)