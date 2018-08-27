MLB》6局10K無失分擒勇士！陳偉殷第5勝到手

陳偉殷在主場投6局109球，送出10次三振，被擊出6支安打，無失分，拿下今年第5勝。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

馬林魚隊台灣投手陳偉殷26日在邁阿密主場先發，迎戰勇士隊，而他也維持今年在主場的好表現，投6局109球，送出10次三振，被擊出6支安打，有2次四壞球、無失分，是一場優質先發。終場馬林魚以3比1力克勇士，陳偉殷拿下今年第5勝（9敗），自責分率也降到4.91，堪稱今年代表作。

陳偉殷此役頻頻用三振化解危機，共投109球、祭出10K，兩項都是今年新高。賽後他表示，「整場比賽幾乎都能先搶到好球數，不管曲球、滑球和速球，大致上控制都還不錯。整體投球感覺有找回來，不要求百分之百，至少要做到80分或90分，降低失投率、提高準確率。」

投完6局上半陳偉殷退場，雙方0比0平手，眼看就要做白工。所幸6局下隊友奧特嘉揮出三壘安打，再靠瑞爾穆托的高飛犧牲打得分，以1比0打破僵局，也幫陳偉殷取得勝投資格。7局下，安德森代打轟出兩分全壘打，比數拉開為3比0。

馬林魚的牛棚表現中規中矩，7、8局都力保不失分，9局上登板的史戴肯里德雖被史旺森轟出陽春炮、失1分，所幸馬上穩住陣腳，3比1保住勝果。

陳偉殷拿下第5勝，在馬林魚並列最多勝投手；今年已有8場優質先發，其中5場是在7、8月間，有越投越好的趨勢。前一次拿下兩位數三振是在2016年5月12日對釀酒人隊，當時投6.1局飆出12K。

(中國時報)

亞運》女籃險當機 苦戰進4強

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。