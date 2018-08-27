經部擬引進移動式防洪牆

2018年08月27日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

豪雨炸南台，衍生重大災情，面對極端氣候頻仍，打造百年洪水頻率傳統堤防等設施，須支出天文數字經費，經濟部官員昨透露，擬引進德國、荷蘭等地技術，以移動式防洪牆，機動性加高原堤防高度，初步選定易淹水區的中央管轄的河川、區域排水，推出示範計畫，投入經費逾億元，全案預計年底拍板，未來再視成效逐步擴大實施。

提升區域防洪強韌度

10餘年來，從1160億易淹水區計畫、660億流域綜合治理計畫，再到前瞻基礎建設用於水安全1200多億預算，政府投入龐大治水經費，但823豪雨襲擊南台灣，導致多處鄉鎮全泡在水裡，遭民眾痛罵「錢都拿去綁椿了」！

面對這次出包，問題癥結在於區域排水防洪設施僅依照10年防洪頻率打造，遇上百年難得一見豪雨，毫無用武之處，經濟部官員指出，若提升至百年防洪頻率，拉高堤防，連橋樑也要跟著改建，支付經費可觀，且在極端氣候降雨強度，一波強過一波間，建好了也不一定管用，為此正評估引進德國、荷蘭等地技術，建立移動式防洪牆，搭配「逕流分擔與出流管制」政策、「智慧防汛計畫」，提升區域防洪強韌度。

12小時內即完成安裝

官員透露，由於各國業者開發的移動式防洪牆，擁有不同技術、材質與專利，適用不同範圍，有的可擋高含砂量洪水、有的需有基礎建設，現正就台灣易淹水區河川進行評估適用產品，將就易淹水區中央管轄的河川、區排提出示範計畫。

以德國業者推出的鋁合金防洪牆為例，每塊擋板近3公尺，因是空心、僅27公斤重，一位成年人即可獨立搬運，當洪水來襲，水會慢慢流入擋板內部，水越多密封性越好，最短能在12小時內完成安裝，平均每公里造價約100萬歐元，近3800萬台幣。只要做好基礎工程，擋板等設施可如大型抽水機般四處調度，2013年歐洲中部爆發「世紀洪水」時曾派上用場，當時奧地利小鎮Grein即用來抗洪。

官員並指出，因應人力不足，經濟部推動「智慧防汛計畫」，利用台灣擅長物聯網（IOT）、資通訊技術（ICT）等，聯結氣象局等資訊，搭配AI人工智慧判讀，促使防水閘門等設施可快速應變關閉，縮短防洪設施應變時間；加上落實「逕流分擔與出流管制」政策，避免大型新開發案排水增加，拉高防洪設施負擔，期盡量降低極端氣候衍生的洪害。

(中國時報)