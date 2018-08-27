幹話接力 賴揆說完內政部長說！徐國勇神喻 治水如感冒沒特效藥

2018年08月27日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

內政部長徐國勇26日前往基隆市警局慰勉基層員警，對於823暴雨重創南台灣，他表示，民進黨治水還是有效，災情已經延緩，並把治水比喻像治感冒一樣，強調「沒有藥可以吃了後，就永遠不感冒的！」

行政院長賴清德日前面對輿論批評在台南市長任內「治水失敗」，賴揆說，「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」此話一出民怨沸騰，賴清德才向大眾道歉止血，昨徐國勇卻又脫口說出「治水如治感冒」，讓民眾認為民進黨政府只會講幹話治水。

徐國勇指出，這幾天中南部淹大水，這麼大的雨一直下，再好的水利設施還是會淹水，因為要和老天對抗是不可能的事，但民進黨治水是有效的，災情已趨緩，若在以前的話會更嚴重。

徐國勇坦言，這次養豬和養雞的畜產業者損失比較大，農曆7月中之前，蔬果都採收得差不多了，農產品影響不大，此外，台灣這次雨量不輸日本，但日本是平原，水退比較慢，台灣山多則會退的較快，淹水程度比較輕。

徐國勇說，水災處理權責在經濟部水利署，都市下水道屬內政部管理，但像這次雨下這麼大的話，時雨量達100多毫米，換作「台北市也一定遭殃」，因台北市排水量最大設計不到80毫米。

對於徐國勇的「治水如感冒」說法，國民黨基隆市長參選人謝立功痛批，中南部水災、農損這麼嚴重，徐國勇竟然睜眼說瞎話，說民進黨治水好棒棒，什麼叫做「沒有藥可以讓人永遠不感冒」，根本鬼扯，以前如果發生在國民黨任內，早就被綠營罵翻。

謝立功說，此次天災固然難以防範，更可惡的是，這些政客不自我檢討，反而拿災民慘況在媒體前說嘴消費，無恥至極，「奉勸徐部長別學賴揆說幹話，有病要去看醫生」。

(中國時報)