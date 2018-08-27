死豬堆如山 國軍徒手搬運

陸軍第10軍團化學兵群26日在嘉義縣受災區，持續對豬隻家禽及環境噴灑消毒劑，避免傳染疾病乘隙而入。（陸軍第10軍團提供）

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中國時報
／台北報導
陸軍39化學兵群26日前往臺南市鹽水區番仔寮實施消毒作業。（陸軍司令部提供）

暴雨襲擊南部地區，造成養殖場家畜家禽大量死亡，唯恐病菌滋生，衍生公共衛生問題，國軍救災官兵昨奉命穿上簡易防護衣，徒手搬運滿坑滿谷的家禽家畜屍體，全力善後，有的死豬已腫脹，官兵也只能掩面力抬。一位國防部官員坦言，這種苦差事，除了國軍，還能叫的動誰來做？

蔡英文總統下令，今天中午前清完家畜死屍，但只有軍方動員，甚至調動北部救災官兵南下支援。

為何只見國軍清運家畜家禽屍體，不見地方政府派員協力，軍中議論紛紛。軍方官員說，每次救災，救到這階段，都會引起話題，軍中內部會私下談論，但國軍管不到地方政府，「沒辦法說國軍派多少官兵清理死豬死雞，你們也派些人來幫忙」，只能靠自己增援，更甚者，地方政府也常把這種最不堪的工作，扔給國軍救災官兵做，還視理所當然。

國防部官員說，蔡總統昨天前往台南地區勘災，瞭解國軍官兵執行防疫消毒及禽畜屍體清運作業概況，也慰勉他們的辛勞，蔡總統並提醒官兵注意自身安全，盡力協助地方政府進行復原工作，幫助民眾恢復家園。

此外，參謀總長李喜明昨天也兩度南下，要求幹部對清運家畜與防疫的官兵，除注意任務安全外，仍應妥善安排人員休息，才能達到救災效率。

根據陸軍司令部昨天公布的清運照片，8軍團所屬203旅及564旅，昨天上午派兵於在台南鹽水、下營區協助清運家畜屍體，官兵穿著簡易版的防護衣，戴著口罩，徒手合力將死豬抬上車，或是徒手將雞屍一隻隻撿入袋中，非常艱辛。

(中國時報)

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