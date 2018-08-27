西南氣流來襲 今明雨勢最大

2018年08月27日 04:10 中國時報 游昇俯／台北報導

受西南氣流影響，26日花東區地區已有明顯降雨；在午後熱力作用影響下，各地也都有午後雷陣雨機會，尤其西部地區須特別注意強降雨。26日晚間到周二將是這波西南氣流影響最強的時候，主要降雨在南部地區，一天累積雨量可能達200毫米以上，因範圍涵蓋整個南部地區，積水不易宣洩，須特別留意。由於西南氣流恐帶來豪雨，屏東縣政府昨晚宣布今天停班課。

中央氣象局預報員王品翔表示，美國氣象資料提到95W熱帶擾動，但除此之外尚未被任何機構評定為熱帶低氣壓，目前看來只是包在西南氣流中的一個渦漩中心，結構環流組織都較差，可能隨著西南氣流北上而消散，應該不會有進一步發展。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，花東地區從25日至26日已累積100多毫米雨量，達到大雨等級。因西南氣流已在台灣附近，天氣較不穩定，全台各地都有午後雷陣雨機會；氣象局26日上午已對台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣及屏東縣5縣市發布豪大雨特報。

受西南氣流影響，26日晚間開始將出現較大雨勢，主要降雨南部地區，中部及台東地區也會有局部豪雨狀況，持續到周二。劉沛滕提醒，這波西南氣流降雨雖不像0823熱帶低氣壓總雨量7、8百毫米，但一天累積也可達200毫米以上，可能造成低窪地區淹水、山區坍方，須特別注意。

氣象專家吳德榮則在其「三立準氣象‧老大洩天機」專欄分析指出，此西南氣流低層水氣多，如遇使大氣「舉升」機制即能產生強對流，是「多雨型態」；像是迎風面受地形「舉升」，不定時會有強降雨，地表午後的增溫也有「舉升」作用，能造成局部地區強對流，因此26日起至周三發生雷擊、強風及瞬間大雨的機率很高。

(中國時報)