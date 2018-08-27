勘災被嗆 蔡：怕委屈就別當總統

2018年08月27日 04:10 中國時報 張伊珊 、 程炳璋 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統25日到嘉義布袋鎮永安里勘災，因搭雲豹車遭災民怒嗆「下來走」，昨天台南勘災行程結束，臨時決定重回布袋鎮永安里二度視察，這回重返永安里全程徒步，媒體關切25日在此遭嗆，覺不覺得受委屈？蔡英文回說：「怕委屈就不要當總統！」

豪雨轟炸，台南、嘉義淪為水鄉澤國，災情慘重，蔡英文連續2天在嘉義、台南馬不停蹄勘災，一早先視察曾文溪排水，再趕到麻豆探視收容的災民，或許是前日嘉義搭乘裝甲車巡視風波未歇，蔡英文神情疲憊、臉色凝重，視察過程未公開談話。

台南麻豆因豪雨造成北勢、小埤、埤頭、港尾、海埔等處大淹水，民眾無家可歸，市府啟動救援及安置機制，光是麻豆代天府香客大樓就安置200多位災民，但隨著積水退去，民眾陸續返家清理，收容所僅剩3、40人，蔡英文按行程前來，民眾等不及總統關心就趕著回家，場面冷清。

白河區河東里的西勢尾部落位處白水溪畔，受連日豪雨加上白河水庫洩洪影響，最嚴重時淹水超過3公尺，數間平房慘遭滅頂，蔡英文到場探視，當場有婦人哭訴家都沒了，但雨這麼大也不能怪政府，只希望能幫忙重建。

中午蔡總統臨時決定再前往嘉縣布袋鎮永安里視察，這次全程步行，先到陳姓家關心，接著環繞社區一圈，沿途慰問災民，並提醒清理完後要記得消毒。

(中國時報)