前閣揆林全取代宋楚瑜 陸加強施壓力度！APEC領袖會議 我可能二度缺席

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳建瑜 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

亞太經合會（APEC）峰會11月登場，我方領袖代表尚未定案，據悉，政府內部已排除親民黨主席宋楚瑜再次出任可能性，並將前閣揆林全列為可能人選，但考量大陸在APEC施壓力度加大，再加上APEC峰會之前，大陸將在巴紐舉辦「太平洋島國領袖會議」，不排除邀請我南太友邦參加，綜合判斷之下，我已做好不參加APEC領袖會議的最壞打算。

表現不滿意 宋今年被排除

APEC領袖會議預訂在11月18日舉行，巴國近日將遣特使來台遞送邀請函，而我方將提出代表蔡英文總統參加領袖會議的人選。

外傳宋楚瑜今年無意願再次擔任代表，但據悉，並非宋無意願出任，而是高層對宋去年表現不甚滿意，因此今年準備換人。

目前最有可能的代表人選是林全，去年高層本就有意由林全擔任代表，但因來不及作業而作罷。今年是否能成行？大陸涉台人士指出，台灣參與APEC領袖峰會，須合乎一中原則與諒解備忘錄，前者又優於後者，當兩岸有同屬一中的政治基礎，馬政府派出前副總統連戰與會，大陸就放行。反觀民進黨當局不承認九二共識，林全並非僅是財經官員，大陸不會同意林全與會。

施壓力度大 盼美給予協助

如果我方因此不出席領袖會議，這將是1993年有領袖會議以來，第2次缺席。2001年，大陸主辦上海APEC，陳水扁原安排由前副總統李元簇代表出席峰會，但北京不同意，當年我們就沒出席，迄今2001年是唯一的缺席。

大陸今年在APEC對我方施壓力度更大，包含不斷以「名稱」為由，卡住我方申請的計畫，如教育部與台北科技大學申請計畫，因台北科大有「國立」頭銜，遭大陸關切；另外，經濟部中小企業處向APEC申請計畫也遭卡關，大陸施壓改變計畫審查層級，由工作小組同意即可，提升至資深官員會議，而資深官員會議採共識決，因大陸不同意，使得我方申請計畫受阻。

針對上述狀況，外交部召開跨部會議，研商對策，同時與美方資深官員溝通，盼美方予以協助。

最壞打算 堅持參加部長會議

此外，在11月APEC峰會前，大陸將在巴紐舉辦太平洋島國峰會，大陸國家主席習近平將提前親自出席外，還準備邀請承認「一個中國」原則的大洋洲國家元首出席，並不能排除我南太友邦受邀出席，我在南太平洋有6友邦，包括吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯等，外交部對此已嚴陣以待。

北京是否會阻撓林全參加11月的峰會？相關人士表示，各種腹案都有準備，包括另覓合適人選，或最壞情況下，不參加領袖會議，但部長年會仍堅持參與；雖然我方在APEC是完整會員，但大陸今年在各個APEC場域都盡其所有打壓，兩岸資深官員在會議中亦無對話，使得我方不得不謹慎因應。

(中國時報)