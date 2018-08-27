珍惜國際舞台 豈能輕言放棄

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳建瑜

蔡英文總統執政以來，2年丟失5個邦交國，尤其今年5月以來，已連續和多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多斷交，兩岸對立氣氛升高，我方卻於此時意圖提升APEC領袖代表層級，由在野黨黨主席，改為前任閣揆，甚至做好缺席的準備，民進黨用暴衝式的勇氣與對岸直撞，只會讓台灣的國際空間愈走愈窄。

APEC是台灣少數可以完整會員身分參與的國際組織，雖然強調是經濟性論壇，決議不具拘束性，但徹頭徹尾就是政府間組織，應該要以爭取出席為最高目標，豈能輕易做好不出席的打算?

如果我方希望在出席人選上有所突破，兩岸之間必須經過善意蘊釀過程，例如2001年，陳水扁原安排由前副總統李元簇代表出席在上海APEC領袖會議，但主辦方北京不同意，因此當年我們就沒出席，這也是唯一缺席的一次。

但是何以到了馬英九執政，連戰、蕭萬長皆可以前副總統身分與會呢?自然是兩岸先有共識才能達成。

再說，今年APEC主辦國巴紐對我方並不親近，先是將冠有中華民國國名的代表處強迫更名，並沒收我外交車牌禮遇，還準備在APEC峰會前，同意大陸在巴紐先辦場大洋洲峰會，大陸對巴紐的影響力如此深，台灣有何籌碼拚搏？

林全是前任閣揆，過去尚未有前閣揆與會的例子，如今兩岸關係並不和睦，北京不易答應；既然如此，何妨往企業界或非營利組織尋覓代表人物，盡量降低政治敏感度，讓大陸沒有阻饒的理由，美日澳等國也易於為我斡旋、爭取，唯有「出席」才能彰顯我們在國際組織間的存在，盼蔡政府以此為最高考量。

(中國時報)