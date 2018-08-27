與柯意識型態有差 郁慕明表態挺丁

2018年08月27日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

新黨昨舉行25周年黨慶，新黨主席郁慕明昨表態支持國民黨台北市長參選人丁守中，強調自己與柯文哲的意識形態仍有距離，「柯文哲『統』的程度還是不如丁守中。」

新黨黨慶往年都有國民黨大咖參加，尤其在大選年更是爭取泛藍支持的好機會，丁守中昨特別到場爭取泛藍力量支持。此外，國民黨副主席郝龍斌、立委費鴻泰及蔣萬安也參加，前總統馬英九在行進間遭逢罵聲與加油聲，成為全場焦點。

新黨昨以新黨青年軍王炳忠等人所涉共諜案作為開場，新黨副主席李勝峰宣示已經籌備最強律師團，全力反擊民進黨政府，要讓民進黨「變成笑話」，並推出當事人林明正、侯漢廷、蘇恆參選市議員，組成「恆正漢」（很震撼），他有自信三人可以成為「政壇威而鋼」，一顆就有效，並預告今天將針對慰安婦議題衝撞台日交流協會。

日前郁慕明在臉書上指控新黨在市議員選舉中被國民黨封殺，郝龍斌昨上台致詞時，就大聲疾呼要大家支持所有新黨所提出來的候選人，他強調自己是新黨出身，完全認同新黨理念，他也清楚知道新黨所提的候選人理念最正確，且有戰鬥力；此外，他也藉機拜託新黨支持者可以支持丁守中。

郁慕明致詞特別說明新黨對柯文哲、國民黨的態度，他強調與國民黨仍是一家人，對國民黨的路線大方向是一致的，國民黨做不對的地方，他也會表達意見；至於柯文哲，他與柯文哲在「兩岸一家親」上有共同的話題，但是柯文哲本質上還是個「不強調台獨，但是個不講統一的台灣人」，這點與他堅定統一的立場不同。

郁慕明表示，他與柯仍是朋友，對兩岸的憂慮他們是一樣的，但是在意識形態上仍有距離，相較之下還是跟國民黨距離比較近，「當然是支持丁守中」，「兩岸交流他（柯文哲）跟我是一路的，但他不同意統一的路線，就跟我不一樣，柯文哲『統』的程度不如丁守中。」

(中國時報)