最挺台灣 美重量級議員麥肯病逝

美國聯邦參議院共和黨重量級參議員麥肯，25日因腦癌辭世，享年81歲。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國共和黨友台資深國會議員麥肯，25日因腦癌在亞歷桑那州家中與世長辭，享年81歲。麥肯為美國國會最挺台灣的議員之一，常為台灣發聲。他擔任美聯邦參議院軍事委員會主席期間，更積極推動《國防授權法》中支持台灣強化防衛能力的條款。

蔡英文總統對麥肯的逝世深感哀悼。蔡英文指出，麥肯是朋友也是鬥士，她要代表台灣人民，向麥肯說聲「謝謝你」。

麥肯去年7月經確診罹患惡性膠質母細胞瘤後，接受過多次手術，返回亞歷桑那州休養，日前總統府秘書長陳菊即銜命前往亞利桑那州探視麥肯。

麥肯普獲民主、共和兩黨尊重。各路政治人物在他辭世後紛紛致哀，與他不和的美國總統川普也推文向家屬致意，白宮並降半旗以示哀悼。

麥肯於1936年8月29日出生於巴拿馬的美國海軍基地。來自軍人世家的他於1958年從美國海軍學院畢業，隨後追隨曾先後官拜海軍四星上將的祖父與父親加入海軍，擔任航空母艦地面攻擊機飛行員。1967年越戰期間，他駕機在河內上空執行轟炸任務時被北越軍擊落和俘虜，遭監禁約5年期間屢受北越軍人施以酷刑，直到1973年才獲釋返美，獲推崇為戰爭英雄。

麥肯於1981年自海軍退役，並在1983年進軍美國政壇，先後當過2任聯邦眾議員，以及6任聯邦參議員。麥肯還曾2度挑戰總統寶座，但於2000年在共和黨黨內總統候選人提名初選不敵小布希，2008年代表共和黨參選總統則敗給民主黨候選人歐巴馬。

麥肯長年力挺台美軍事交流，麥肯的母親更是友我的堅定支持者，曾在大陸慶祝建國50周年時，於華府家中窗戶懸掛中華民國國旗。

歐巴馬25日評價這位當年的對手時說：「鮮少人經歷過麥肯所受的那種考驗，或被要求展現像他那般的勇氣。然而我們可以冀望那樣的勇氣，將更大的公益置於個人利益之上。就此來說，我們全都虧欠他。」

(中國時報)

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