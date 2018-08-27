美重量級議員麥肯病逝！與川普水火不容 到死都畫清界線

2018年08月27日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國重量級聯邦參議員麥肯辭世，與麥肯家屬親近的消息人士透露，他們不會邀請川普總統參加麥肯的喪禮。

麥肯去世後，川普在推特上發表：「我謹向參議員麥肯的家屬致上最深的同情與敬意。」推文底下，許多網友不留情打臉川普「噁心」「虛偽」。

麥肯與川普關係不佳始於2015年共和黨黨內初選。當時川普說：「他不是戰爭英雄，他是因為被俘虜才成了戰爭英雄，我喜歡沒被俘的人。」麥肯則暗諷川普是越戰逃兵，正值少壯，卻以「腳長骨刺」為由逃避兵役。

川普當選後，麥肯公開表示：「不要問我任何有關川普的事，我不想對任何人無禮。」

川普入主白宮後，兩人繼續針鋒相對。尤其是川普欲除之而後快的「歐記健保」在國會闖關失敗，川普對跑票加入民主黨陣營的麥肯非常不爽，狠嗆「走著瞧！」麥肯對抗病魔期間，反對中央情報局副局長哈斯波接掌局長。川普特別助理沙德勒竟嘲諷麥肯：「無所謂，反正他快死了。」事後白宮遭圍剿卻拒絕道歉。

今年7月在芬蘭赫爾辛基的「普普會」，川普處處護航俄羅斯總統普丁，麥肯不客氣地說：「這是我有記憶以來，美國總統最丟臉的表現。」

麥肯在回憶錄《波濤洶湧》（The Restless Wave）中抨擊川普霸道，稱和川普打交道，「奉承能贏得友誼，批評則招敵意。」他也抨擊川普的領導風格，稱川普的「美國優先」政策是「半生不熟，虛假的民族主義。」麥肯到死都要與川普畫清界線，交代家屬，絕不讓川普參加他的葬禮，希望是副總統彭斯代表，屆時不知川普會不會厚著臉皮參加。

(中國時報)