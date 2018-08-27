農損補貼 韓呼籲恢復九五制

2018年08月27日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

豪雨重創南台灣，災民正要開始重建家園，國民黨高雄市長參選人韓國瑜26日探訪受災果園時向中央喊話，呼籲政府考量這次災情慘重，讓重災區學生9月開學學費減半，他並認為應恢復過去補貼農損的「九五機制」，讓農民能夠拿回95％成本，將災害威脅減至最低。

韓國瑜說，823暴雨來得太突然，南部地區災損非常嚴重，政府如果要讓災民真正受惠，就應拿出替災民解決問題的辦法和魄力，例如災區尚未重建，如今很快要面臨9月開學日，他建議政府深入考量，讓南部重災區所有學生新學期學費減半，讓災民真正感受到政府的溫暖。

補貼成本95％ 幫助農友

韓國瑜昨在高市議員參選人許慧玉、吳利成及大社農會總幹事陳宏誠等人陪同下，一早先到大社區果菜市場關心蔬果供應狀況，許多菜販爭搶要求合照，之後他到芭樂、荔枝果園勘災，農友們看到他紛紛訴苦說，民進黨政府執政景氣差很多，「高雄市長應該換黨做看看。」

韓國瑜來到豪雨重創的大社區農民張勝賓芭樂園內，發現種植1甲地的芭樂已有4成受災損，他呼籲農委會重新啟動九五機制，幫助這些受災農友。

韓國瑜說，過去農民遇作物損失，可獲政府補貼成本95％，但後來取消「九五機制」，導致農友遭遇天災農損就怨聲載道，政府若為農民著想，就該恢復九五機制，讓農民損失降到最低。

韓國瑜強調，除了災損外，農民最怕的就是辛苦栽種的農產品接不到訂單，外銷沒能走出去是一大關鍵，他承諾，若當選高雄市長，一定會帶領團隊幫農民接國外訂單，行銷農漁牧產品，讓農村經濟能夠上揚。

蔡勘災被罵翻 不如不來

此外，針對蔡英文總統搭乘雲豹車勘災遭災民罵翻，韓國瑜表示，政府應當要苦民所苦，蔡英文勘災的方式顯然未顧及各界觀感，「相信災民看了內心非常不舒服」，如果與人民距離感如此遙遠，還不如不要來勘災。

他強調，中央領導階層的人到地方視察災難，一定要有同理心，穿雨鞋、拖鞋，甚至打赤腳，災民雖未立即性獲得協助，「但心是溫暖的」。

(中國時報)