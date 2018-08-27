朱立倫、陳學聖視察三鶯線

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫26日和國民黨桃園市長參選人、立委陳學聖前往三峽視察捷運三鶯線工程狀況，朱立倫表示，三鶯線目前工程進度已達23.23％，希望桃園綠線盡快施工通車，讓三鶯線早日連結機場捷運，完成新北捷運的第3環，讓台北、新北、桃園交通更緊密結合。

新北市捷運工程局指出，三鶯線全長14.29公里，目前全線已完成井式基礎145座、基樁基礎122支、RC墩柱97墩、RC帽梁67墩、鋼墩柱24墩、場鑄U梁8跨、預鑄U梁4跨，正穩定朝2023年完工邁進，未來延伸桃園八德銜接桃園捷運綠線的可行性研究也在審議中。朱立倫表示，三環三線不是他發明的，而是所有市民所期待的，三環三線也不只是1條捷運，而是9條捷運。

他也細數三環三線進度，從2013年新莊線通車、2015年頂埔線通車、2017年機場捷運線完成，今年底可以完成環狀線第1期及淡海輕軌試營運。剩下路線，三鶯線進度達23％；萬大中和樹林線第1期工程進度也逾33％，第2期工程獲中央核定；安坑線進度38％，每一條捷運線都希望能把握進度，以最高品質完工。

朱立倫說，每條捷運完工後，都能讓新北市與台北、桃園交通狀況更緊密的結合，他也希望三鶯線能很快連接到桃園。

朱立倫強調，桃園捷運綠線是他當桃園縣長時的規畫，桃園綠線核定時間比三鶯線慢1年而已，目前三鶯線進度已超過23％，非常希望桃園綠線、三鶯線延伸到八德工程盡速施工，才能串連機場捷運完成第3環。

陳學聖說，新北市捷運成果，一方面是朱立倫的「行政效率驚人」，另方面桃園市落後太多，快要「看不到新北市捷運的車尾燈」。他指出，桃園綠線與三鶯線核定時間相差很短，但綠線尚未動工，桃園應加速建設，讓民眾了解大眾運輸的好處，也應將機場捷運票價納入捷運體系。

(中國時報)