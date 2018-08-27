柯最終場簽書會 粉絲擠爆

2018年08月27日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲新書《光榮城市》暢談上任近4年施政，26日簽書分享會最終場，妻子陳佩琪也陪同出席，柯文哲表示，他希望建立對的社會，台灣政治最大問題就是很多資訊不對，像深澳電廠等需深思熟慮的議題，若數據不可靠，政府就很難讓民眾信服，導致社會不理性。

柯文哲昨與陳佩琪一起出席《光榮城市》簽書會，柯和陳從市府走到會場，一度走太快讓陳不開心地碎碎念，陳也拿書給柯簽名，陳佩琪說，參加簽書會是分享先生的光榮、感謝大家支持，期待明年能坐在這裡，意味陳也有意出書。

柯文哲致詞指出，他努力的目標是建立對的社會，要讓政府是可信的、公務人員是服務人民的、司法是公平的、法律是給人民遵守用的、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人，不過，我們的國家現在是這樣嗎？

他認為，台灣政治很大問題是有很多東西一直沒有辦法評估，像深澳電廠或其他需要理智思考的題目，如果提供的資訊不對，根本很難判斷，如果連台北市長都很難判斷數據對不對，一般老百姓更沒有辦法，所以政府要是可信的，才能建立理性社會。

此外，柯文哲認為，法律是給人民遵守，而不是參考用，坦白講立法院是國家立法機關，結果立法院外違規搭帳棚卻擺好幾年，人民對政府怎麼會相信，所以不管是八百壯士、公投盟，違規就全部拆掉。

柯文哲也說，在這社會最令人信任的是醫生、老師還有警察，他最近參加一個警局慶生會提到，「你們是被這社會最信任的團體，然後抓了犯人，再交給社會最不信任的檢察官跟法官處理」，所以司法必須是公平的。

柯最終場簽書會人潮踴躍擠爆會場，雖惹來部分民眾抱怨，但未影響粉絲熱情。

(中國時報)