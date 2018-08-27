柯最終場簽書會 粉絲擠爆

台北市長柯文哲（左四）及妻子陳佩琪（左三）26日出席《光榮城市》柯文哲城市巡迴新書分享會，進場時，柯粉們拿手機拍柯文哲與陳佩琪。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲新書《光榮城市》暢談上任近4年施政，26日簽書分享會最終場，妻子陳佩琪也陪同出席，柯文哲表示，他希望建立對的社會，台灣政治最大問題就是很多資訊不對，像深澳電廠等需深思熟慮的議題，若數據不可靠，政府就很難讓民眾信服，導致社會不理性。

柯文哲昨與陳佩琪一起出席《光榮城市》簽書會，柯和陳從市府走到會場，一度走太快讓陳不開心地碎碎念，陳也拿書給柯簽名，陳佩琪說，參加簽書會是分享先生的光榮、感謝大家支持，期待明年能坐在這裡，意味陳也有意出書。

柯文哲致詞指出，他努力的目標是建立對的社會，要讓政府是可信的、公務人員是服務人民的、司法是公平的、法律是給人民遵守用的、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人，不過，我們的國家現在是這樣嗎？

他認為，台灣政治很大問題是有很多東西一直沒有辦法評估，像深澳電廠或其他需要理智思考的題目，如果提供的資訊不對，根本很難判斷，如果連台北市長都很難判斷數據對不對，一般老百姓更沒有辦法，所以政府要是可信的，才能建立理性社會。

此外，柯文哲認為，法律是給人民遵守，而不是參考用，坦白講立法院是國家立法機關，結果立法院外違規搭帳棚卻擺好幾年，人民對政府怎麼會相信，所以不管是八百壯士、公投盟，違規就全部拆掉。

柯文哲也說，在這社會最令人信任的是醫生、老師還有警察，他最近參加一個警局慶生會提到，「你們是被這社會最信任的團體，然後抓了犯人，再交給社會最不信任的檢察官跟法官處理」，所以司法必須是公平的。

柯最終場簽書會人潮踴躍擠爆會場，雖惹來部分民眾抱怨，但未影響粉絲熱情。

(中國時報)

朱立倫、陳學聖視察三鶯線 挺橘營洪士奇 柯宋再合體

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。