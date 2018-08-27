藍行動中常會 後天開拔桃園

2018年08月27日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

年底九合一選戰27日起開始辦理參選人登記，國民黨至今仍有竹縣、桃縣和嘉義市等3縣市無法整合。國民黨組發會主委李哲華指出，國民黨已確定在29日前往桃園召開行動中常會，並由副主席曾永權及中常委們陪伴市長參選人陳學聖登記參選，表明全黨力挺陳學聖。

參選人登記日期已至，嘉義市議長蕭淑麗脫黨參選嘉義市長、立委林為洲脫黨參選新竹縣長，前立委楊麗環也宣告以無黨籍身分角逐桃園市長。

蕭淑麗已遭地方黨部開除黨籍，正待中央考核紀律委員會議決，林為洲也經地方黨部、中央考紀會決議開除黨籍，只等中常會通過，而楊麗環黨籍案則是地方黨部尚未開會。李哲華指出，由於還有部分議員可能違紀參選，屆時中央考紀會將一併處理。

李哲華無奈地說，過去找楊麗環都碰上「三不」，不接電話、不主動回電，與助理或辦公室約見面，也從來不會見到，近期甚至稱若要聯絡，就透過競選總幹事。

林為洲至今仍喊參選到底，李哲華則重申，絕不可能換下楊文科，地方也不能接受，現在全看林為洲如何想，若他願留在黨內與大家共同努力，還是非常歡迎。

李哲華認為，新竹縣地方整合沒問題，離選舉還有90餘天，會慢慢加溫。他坦言，楊文科最大對手不是林為洲，而是民國黨主席徐欣瑩，現從民調上看，楊文科知名度夠，要加強的是政見，有助於吸納科學園區選票。

至於嘉義市「女人內戰」，李哲華表示，蕭淑麗已退黨，「她參選意念、行動都很明確，可能就不會有轉圜餘地」，而黨中央行動中常會已到過嘉義，嘉義市長參選人黃敏惠要加強的是「正藍軍」訴求，接下來也會請高雄市長參選人韓國瑜、立委蔣萬安等協助拉抬選情。

行動中常會已分別挺進新竹、嘉義拉抬選情，29日確定前往桃園舉行中常會，並由副主席曾永權及中常委們陪伴市長參選人陳學聖登記參選，象徵全黨力挺。

(中國時報)