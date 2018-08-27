星巴克漲28％ 4月餅2280元

2018年08月27日 04:10 中國時報 吳奕萱 、 郭家崴 、 徐力剛 ／台北報導 ／台北報導

今年中秋月餅傳出漲價潮，星巴克、哈根達斯旗下多數禮盒也漲價，尤其星巴克頂級月光寶盒漲幅更達28％，漲破2000元。月光寶盒去年已漲100元，今年一口氣再漲500元，從1780元來到2280元，月餅數量同樣是4個，但口味換新，還多了6片蝴蝶酥，及提供野餐巾等贈品。

港式成本高 漲幅5.9％

對此，管理星巴克的統一旗下悠旅生活回應，今年的月光寶盒和去年品項不一樣，內容不同價格本就不同，無可類比；去年以廣式月餅為主，採滷肉與咖啡混搭概念，共有櫻桃咖啡、滷肉咖啡、蛋黃蓮蓉、核桃豆沙4品項，還附上木製餐板，與拿堤券2張，售價1780元。

今年月光寶盒是推藏心內餡，有焦糖瑪奇朵藏心奶皇月餅、威士忌藏心奶皇月餅等，禮盒也安裝皮製提把、滑蓋式精巧木盒，售價2280元，因木盒成本與食材用料都不同，整體售價也有調整。

哈根達斯圓夢中秋禮盒，去年2380元今年賣2780元，漲17％；新光三越表示今年台灣月餅價格持平，2款香港月餅因當地相關食材和進口成本提高而漲價，半島酒店奶黃月餅禮盒從1180元漲為1250元、四喜麵包西餅奶黃月餅禮盒從899元漲為950元，漲幅在5.7至5.9％間。

有通路業者以圓山飯店「映月雅緻寶盒」為例，每顆月餅約90g，6入1180元，是從沒有過的迷你尺寸；也觀察到多數月餅標榜健康、用料更精緻，主流尺寸從125g至150g降為50g至90g，規格上明顯「瘦身」，但各品牌每年推出的品項和規格不同，無從比較是否漲價。

5星飯店持平 留住客人

5星級飯店為留住老客戶，今年月餅售價大多與去年持平，如華泰集團、晶華酒店、國賓飯店、寒舍集團等；部分飯店月餅價格略有調整，主要受到外盒包材、月餅餡料等影響所致。

雲朗觀光表示，每年月餅會在外盒設計與口味做變化，價格會隨包材和原物料不同有所調整。今年集團推出「雲朗月餅」禮盒780元，較去年「雀月璀璨」禮盒上漲100元。該集團旗下君品酒店今年「玉兔迎月」禮盒售價2500元，較去年「鏡中月」禮盒售價2180元，貴上320元。

包裝環保省錢 業者降價

部分飯店業者月餅禮盒價格不漲反降。台北W飯店去年「跳月餅」禮盒1280元，今年「WOW MOON無限月餅」禮盒則為980元，主要是定價策略調整，再加上此次強打環保主題，攜手春池玻璃合作，禮盒內附回收玻璃製成玻璃杯。六福集團指出，去年「四大美人」禮盒1380元，今年降為1280元，主因是舊包裝盒設計複雜，成本較高，此次的全新禮盒，有效降低製作成本。

台北君悅酒店今年「秋悅禮盒」售價1580元，較去年「桂悅禮盒」降100元，不過較平價「禧悅禮盒」今年980元，則比去年「悅原禮盒」880元貴上百元。君悅回應，禮盒價格略有不同，主要在反映大宗採購企業客戶與一般顧客採購禮品預算方面考量，依包材、口味與市場可接受價格訂定最適合售價。

(中國時報)