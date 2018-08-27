台中好未來 首重交通發展

台中市議會舉辦107年度地方治理論壇，第7與第8場26日在台中世界貿易中心登場，分別探討「便捷城市新夢想，台中躍進世界強」及「台中生活好未來，有品環境再創新」兩大主題。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議會舉辦107年度地方治理論壇，第7與第8場26日在台中世界貿易中心登場，分別探討「便捷城市新夢想，台中躍進世界強」及「台中生活好未來，有品環境再創新」兩大主題，邀請市議員及學者共同集思廣益，為台中躍升第二大城如何與世界接軌、打造有品環境擘畫藍圖，與會學者及民代討論熱烈，均認為交通是地方發展的首要。

市議會祕書長張世禎代表議長林士昌出席，他指出，過去的論壇都是由行政或學術機關舉辦，這次由台中市議會舉辦，將可行的意見整理成共識，意義凡非。

他強調，這樣的論壇也代表台中市議會不是僅僅被動地監督政府，而是主動提出願景，許市民一個未來；他期許台中市議會成為全國典範，躍升為拋開藍綠惡鬥、開啟產官學對話的議會。

「城市的精采不是樓特別高，城市要精采、有趣，民眾才會有參與感。」華梵大學人文教育研究中心教授張壯熙以「全球政經趨勢與台中地方發展」發表專題演講；他要大家了解世界發生麼事，才能在夾縫下生存。他說，城市要精采才能吸引人走進台中，交通要便捷，建設成路網。

上午場邀請中興大學國家政策與公共事務研究所教授沈玄池、東海大學副教授柯義龍，及東海大學副教授魯俊孟，和在地市議員賴佳微、楊正中、張耀中等人，就「便捷城市新夢想，台中躍進世界強」論述。

下午場由中興大學副教授余宗龍、國立彰化師範大學副教授劉兆隆、中興大學副教授蕭仁傑、廈門大學台研院經濟所副教授黃燕萍與市議員朱暖英、黃馨慧等針對「台中生活好未來，有品環境再創新」交流。

(中國時報)

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