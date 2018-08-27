高鐵減排碳量 等同250座大安公園

2018年08月27日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

台灣高鐵公司致力節能減碳，2012年起每年都舉辦「列車駕駛節能運轉競賽」，至今已減少10萬公噸排碳量，約是250座大安森林公園1年的碳吸附量。其中駕駛陳嘉勇更是佼佼者，常得到最節能駕駛獎勵。陳嘉勇表示，只要記住路段坡道，並利用餘裕時間及順風，就能節省更多電力。

台灣高鐵公司推行的「列車駕駛節能運轉」，鼓勵駕駛在安全前提下，以最環保的方式運轉，使列車平均每公里用電度，由2010年推動前的27.43度降低至2017年的25.98度，獲環保署「碳足跡減量標籤」肯定。

高鐵環境保護課工程師陳堯森表示，高鐵車站配合現地環境利用大量玻璃帷幕、挑簷及百葉窗等，減少建築材料及空調負荷，並讓站體空間明亮，以達到節能效果；2015年12月新增營運的苗栗及彰化、雲林車站，更獲得「鑽石級」、「黃金級」綠建築標章，並利用站體外圍屋面及遮陽雨庇架設太陽能板，輔助發電，降低車站能耗。

高鐵駕駛督導許瑞鴻表示，高鐵推動節能運轉是「天時、地利、人和」，因為不像台鐵路線較多，高鐵只有一條路線，列車規格也都統一，再加上駕駛都較年輕，願意吸收新觀念；故於2009年時，向外籍顧問請教節能運轉相關經驗，2010年駕駛管理及訓練由本國籍督導接手，研發出適合高鐵公司節能運轉方式。

「只要掌握好風向、餘裕時間及地形，就能達到節能效果。」陳嘉勇說，高鐵只有單一路線，但想要節能也有小祕訣，例如秋冬東北季風順風時，南下就不用一直提高速度，整趟下來約可節省10至15%電力；餘裕時間指的是在站間行駛時間裡，有多約30秒至1分鐘不等的時間，速度就不用這麼快。

還有利用下坡地形，在重力加速度情況下，不必整段都加油門，像是要進高鐵台中站前，就有一下坡，「可直接滑進站裡」，不用急踩煞車耗能。一般而言，時速在250至260公里間，是較節能的速度。

陳嘉勇謙虛地說，其實大家的節能成果都很相近，會繼續參加節能駕駛比賽，為環保盡一份心力。

台鐵部分，列車耗能占全局用電耗能75%，購新車後每年節省1億6千萬元。台鐵表示，近10年新購車輛如阿福號、太魯閣、普悠瑪號列車均有電軔（剎車）回饋電力裝置，每次剎車有17度的回饋電力。

(中國時報)